AT-Alert warnt Bevölkerung: Großbrand in steirischer Gemeinde

In Trieben (Bezirk Liezen) ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Sirenen und AT-Alert gewarnt. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz.

Die Behörden rufen die Menschen im betroffenen Gebiet dazu auf, sich vorerst nicht draußen aufzuhalten.

Die Behörden rufen die Menschen im betroffenen Gebiet dazu auf, sich vorerst nicht draußen aufzuhalten.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober, ist auf dem Gelände der ehemaligen Magnesit-Werksdeponie in Trieben ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist laut ersten Informationen eine sogenannte Teerteichanlage, in der flüssige Rückstände aus dem Betrieb gelagert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung löste die Landeswarnzentrale eine Warnung für die Umgebung aus.

AT-Alert: Bevölkerung soll in Gebäuden bleiben

Aufgrund des Brandes wurde ein AT-Alert in dem betroffenen Gebiet ausgelöst. Die Behörden rufen die Menschen im betroffenen Gebiet dazu auf, sich vorerst nicht draußen aufzuhalten. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden. Zudem wird empfohlen, den Bereich rund um die Brandstelle zu meiden und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten. Sobald keine Gefahr mehr besteht, soll die Warnung aufgehoben werden.

©LWZ Steiermark

Feuerwehren kämpfen gegen Flammen

Insgesamt sieben Feuerwehren aus dem Paltental sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Einsatz gestaltet sich schwierig. Die Feuerwehr versucht, den Brand mithilfe von Löschschaum unter Kontrolle zu bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 15:27 Uhr aktualisiert