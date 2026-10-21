AT-Alert warnt Bevölkerung: Großbrand in steirischer Gemeinde
In Trieben (Bezirk Liezen) ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Sirenen und AT-Alert gewarnt. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz.
Am Mittwoch, dem 21. Oktober, ist auf dem Gelände der ehemaligen Magnesit-Werksdeponie in Trieben ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist laut ersten Informationen eine sogenannte Teerteichanlage, in der flüssige Rückstände aus dem Betrieb gelagert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung löste die Landeswarnzentrale eine Warnung für die Umgebung aus.
AT-Alert: Bevölkerung soll in Gebäuden bleiben
Aufgrund des Brandes wurde ein AT-Alert in dem betroffenen Gebiet ausgelöst. Die Behörden rufen die Menschen im betroffenen Gebiet dazu auf, sich vorerst nicht draußen aufzuhalten. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden. Zudem wird empfohlen, den Bereich rund um die Brandstelle zu meiden und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten. Sobald keine Gefahr mehr besteht, soll die Warnung aufgehoben werden.
Feuerwehren kämpfen gegen Flammen
Insgesamt sieben Feuerwehren aus dem Paltental sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Einsatz gestaltet sich schwierig. Die Feuerwehr versucht, den Brand mithilfe von Löschschaum unter Kontrolle zu bringen.