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/ ©OLM d. V. Lukas HIRNDLER
38 Feuerwehrmitglieder absolvieren erfolgreich die Grundausbildungsprüfung in Scheifling
Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, fand im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Scheifling die Grundausbildungsprüfung des Bereichsfeuerwehrverbandes Murau statt.
Murau
21/10/2026
Theorie und Praxis

Verstärkung für Feuerwehren: 38 Mitglieder bestehen Grundausbildung in Murau

Gute Nachrichten für die Feuerwehren im Bezirk Murau: Insgesamt 38 Feuerwehrmitglieder haben ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Bei der Abschlussprüfung in Scheifling mussten sie ihr Können unter Beweis stellen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(191 Wörter)
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Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, fand im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Scheifling die Grundausbildungsprüfung des Bereichsfeuerwehrverbandes Murau statt. Nach mehreren Ausbildungswochenenden traten 38 Feuerwehrmitglieder zur Prüfung an. Alle konnten diese mit sehr guten Ergebnissen bestehen.

Theorie und Praxis auf dem Prüfstand

Der Prüfungstag begann mit einem schriftlichen Test aus 50 Multiple-Choice-Fragen. Danach mussten die Teilnehmer verschiedene praktische Aufgaben meistern. Dazu gehörten unter anderem der Aufbau einer Saugleitung, ein Schaumangriff sowie der Umgang mit technischen Rettungsgeräten. Bereits während der Ausbildung hatten sich die angehenden Feuerwehrkräfte intensiv mit Brandbekämpfung, Löschwasserversorgung und technischen Einsätzen beschäftigt.

38 Feuerwehrmitglieder absolvieren erfolgreich die Grundausbildungsprüfung in Scheifling
©OLM d. V. Lukas HIRNDLER

Drei Teilnehmer erreichen Höchstpunktezahl

Besonders erfolgreich waren Wolfgang Alker von der Betriebsfeuerwehr Austin Powder, Mirjam Tanner von der Feuerwehr St. Peter am Kammersberg und Moritz Gruber von der Feuerwehr Schöder. Alle drei erreichten mit jeweils 178 Punkten die Höchstpunktezahl.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wurde außerdem Bernhard Ressler für seine zehnjährige Tätigkeit als Ausbilder geehrt.

Mit den 38 erfolgreichen Absolventen erhalten die Feuerwehren im Bezirk Murau weitere Verstärkung für künftige Einsätze.

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