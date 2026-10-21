Großeinsatz in Trieben: Entwarnung nach AT-Alert

Nach dem Brand auf einer ehemaligen Werksdeponie in Trieben (Bezirk Liezen) gibt es gute Nachrichten: Die Behörden haben die Warnung für die Bevölkerung mittlerweile aufgehoben.

Am Mittwochnachmittag, dem 21. Oktober, kam es auf dem Gelände des ehemaligen Magnesit-Werks in Trieben zu einem Brand.

Am Mittwochnachmittag, dem 21. Oktober, kam es auf dem Gelände des ehemaligen Magnesit-Werks in Trieben zu einem Brand.

Am Mittwochnachmittag, dem 21. Oktober, kam es auf dem Gelände des ehemaligen Magnesit-Werks in Trieben zu einem Brand. Betroffen waren sogenannte Teerteiche, in denen Rückstände aus dem früheren Betrieb abgelagert wurden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde kurz nach 14 Uhr ein AT-Alert ausgelöst. Auch die Sirenen wurden aktiviert, 5 Minuten berichtete: AT-Alert warnt Bevölkerung: Großbrand in steirischer Gemeinde.

Behörden geben Entwarnung

Die Menschen im betroffenen Gebiet waren zunächst aufgefordert worden, in Gebäuden zu bleiben, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen auszuschalten. Auch das Gebiet rund um die Brandstelle sollte gemieden werden. Wie das Land Steiermark am Mittwochnachmittag mitteilt, konnte die Warnung mittlerweile aufgehoben werden. Für die Bevölkerung wurde somit Entwarnung gegeben.

Feuerwehr und Chemiealarmdienst vor Ort

Neben den Feuerwehren war auch der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark am Einsatzort. Die brennenden Ablagerungen in den Teerteichen hatten zuvor für die massive Rauchentwicklung gesorgt.Ob der Brand bereits vollständig gelöscht werden konnte, geht aus der aktuellen Mitteilung des Landes nicht hervor.