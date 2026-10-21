Große Trauer in der Steiermark: Bekannte Unternehmerin überraschend verstorben

Traurige Nachrichten aus dem Bezirk Voitsberg: Barbara Fripertinger, langjährige Geschäftsführerin des gleichnamigen Autohauses in Bärnbach, ist überraschend im Alter von 59 Jahren verstorben.

Die Nachricht vom Tod der Unternehmerin sorgt in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) für große Betroffenheit. Wie Medien berichten, verstarb Barbara Fripertinger in dieser Woche unerwartet im Alter von 59 Jahren. Noch am 17. September stand sie bei der Jubiläumsfeier ihres Autohauses auf der Bühne und blickte gemeinsam mit Gästen auf die lange Geschichte des Betriebs zurück.

Familienunternehmen in dritter Generation geführt

Das Autohaus Fripertinger wurde 1921 gegründet. Seit dem Jahr 2000 leitete Barbara Fripertinger den Betrieb in dritter Generation. Unter ihrer Führung wurde das Unternehmen unter anderem durch moderne Verkaufsräume, zusätzliche Betriebsflächen und neue Energielösungen weiterentwickelt. Zuletzt beschäftigte das Autohaus 44 Mitarbeiter. Besonders am Herzen lag der 59-Jährigen eine Firmenchronik zum 105-jährigen Bestehen. Das Werk sollte noch im Dezember vorgestellt werden.

Autohaus nimmt Abschied

Auch das Team des Autohauses Fripertinger verabschiedete sich mit emotionalen Worten auf Facebook von seiner langjährigen Geschäftsführerin. „Manche Menschen hinterlassen Spuren, die für immer bleiben“, heißt es in dem Beitrag. Die Mitarbeiter erinnern darin an ihre Herzlichkeit, ihre Stärke und ihr Lebenswerk.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert