Magna Steyr: Landesspitze setzt auf neue Chancen für Graz

Landeshauptmann Mario Kunasek und seine Stellvertreterin Manuela Khom haben am Mittwoch die Zentrale von Magna Steyr in Graz besucht. Im Mittelpunkt standen die Zukunft des Automobilstandorts und die Sicherung von Arbeitsplätzen.

Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom wurden von Roland Prettner (Präsident von Magna Steyr) und Kurt Bachmaier (Vizepräsident für Sales & Marketing von Magna Steyr) durch die Zentrale in Graz geführt.

Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom wurden von Roland Prettner (Präsident von Magna Steyr) und Kurt Bachmaier (Vizepräsident für Sales & Marketing von Magna Steyr) durch die Zentrale in Graz geführt.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober, informierten sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) über die aktuellen Entwicklungen bei Magna Steyr. Durch den Grazer Standort wurden sie von Magna-Steyr-Präsident Roland Prettner und Vizepräsident Kurt Bachmaier geführt.

Rund 7.000 Beschäftigte in Graz

Magna Steyr zählt zu den bedeutenden Industriebetrieben der Steiermark. Laut Land Steiermark arbeiten rund 7.000 Menschen am Standort Graz. Dort werden Fahrzeuge für verschiedene internationale Hersteller entwickelt und produziert, darunter die Mercedes G-Klasse sowie Modelle chinesischer Automarken. Die Automobilbranche steht derzeit vor großen Veränderungen. Neue Technologien und der internationale Wettbewerb stellen auch heimische Betriebe vor Herausforderungen.

Arbeitsplätze und neue Aufträge im Fokus

Beim Besuch ging es deshalb vor allem um die langfristige Zukunft des Standorts. Kunasek betonte, dass die Politik gute Rahmenbedingungen schaffen und internationale Wirtschaftsbeziehungen stärken müsse. Auch Khom verwies auf die Bedeutung neuer Aufträge für Magna und die zahlreichen steirischen Zulieferbetriebe. Die Landesregierung wolle sich weiterhin dafür einsetzen, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Konkrete neue Aufträge oder Investitionen wurden in der Aussendung des Landes nicht angekündigt.