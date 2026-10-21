Heftiger Unfall in Wildon: Zwei Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Mittwochnachmittag kam es in Wildon zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten im Kreuzungsbereich der B67 und L601. Zwei Personen wurden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz.

Eine Person wurde vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht, die andere mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.

Eine Person wurde vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht, die andere mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, ereignete sich kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall in Wildon im Bezirk Leibnitz. Ein 64-jähriger Autofahrer war auf der B67 in Richtung Lebring unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 70-jährige Lenkerin von der L601 kommend in die Bundesstraße einbiegen und hielt dafür im Kreuzungsbereich an.

Auto prallte gegen Pkw und Werbesäule

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der 64-Jährige aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In weiterer Folge kollidierte sein Pkw mit dem Auto der 70-Jährigen und prallte außerdem gegen eine Werbesäule. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Unfall erlitten beide Beteiligten Verletzungen unbestimmten Grades. Eine Person wurde vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht, die andere mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Warum der 64-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Laut Polizei kann auch ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Neben den Rettungskräften stand auch die Freiwillige Feuerwehr Wildon im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 19:26 Uhr aktualisiert