Tragischer Unfall im Murtal: Steirer stirbt bei Frontalcrash mit LKW

Tödlicher Verkehrsunfall am Mittwochmittag im Bezirk Murtal: Auf der B78 bei Obdach kollidierte ein 83-jähriger Autofahrer frontal mit einem Sattelzug. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Für den 83-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Für den 83-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, ereignete sich gegen 13 Uhr auf der B78 bei Obdach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal war mit seinem Pkw unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein dürfte. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug, der von einem 51-jährigen Slowaken gelenkt wurde.

83-Jähriger starb noch an der Unfallstelle

Durch die heftige Kollision dürfte der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Für den 83-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten sein dürfte, ist derzeit nicht bekannt.

B78 zwei Stunden lang gesperrt

Aufgrund des schweren Unfalls musste die B78 für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Obdach und Weißkirchen standen mit insgesamt 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 19:37 Uhr aktualisiert