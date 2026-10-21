Schweinebauern schlagen Alarm: Heimische Fleischversorgung in Gefahr?

Die heimischen Schweinebauern stehen nach Angaben der Landwirtschaftskammer Steiermark vor einer wirtschaftlichen Krise. Die Erzeugerpreise sind in den vergangenen Wochen weiter gesunken und liegen mittlerweile bei nur noch 1,43 Euro pro Kilogramm. Für viele Betriebe sei damit eine rentable Produktion kaum noch möglich. „Die wirtschaftliche Situation vieler Ferkelhalter und Schweinemäster hat sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert“, erklärt Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger. Er befürchtet, dass langfristig auch die Versorgung mit heimischem Schweinefleisch gefährdet sein könnte.

3.700 Schweinebauern unter Druck

Besonders schwierig ist die Situation laut Josef Kaiser, Obmann der Schweineerzeuger- und Vermarktungsgemeinschaft Styriabrid, für die rund 3.700 steirischen Schweinebauern. Als Ursachen nennt er unter anderem günstige Fleischimporte aus Spanien und Dänemark, steigende Produktionskosten sowie strengere gesetzliche Anforderungen an die Tierhaltung. Gleichzeitig müssten viele Betriebe ihre Ställe in den kommenden Jahren modernisieren. Allein in der Steiermark seien dafür laut Landwirtschaftskammer Investitionen zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro notwendig. „Doch jetzt sind die 3.700 Schweinebauern am Limit“, warnt Kaiser.

Kritik an billigem Schweinefleisch aus dem Ausland

Auch die Herkunft von Fleisch in verarbeiteten Produkten sorgt für Kritik. Laut Raimund Tschiggerl, Geschäftsführer von Styriabrid und der Österreichischen Schweinebörse, greifen heimische Fleischverarbeiter zunehmend auf günstigere Ware aus anderen EU-Ländern zurück. Seinen Angaben zufolge wurde seit Jahresbeginn bei fleischverarbeitenden Betrieben rund 40 Prozent des zuvor verwendeten österreichischen Schweinefleisches durch ausländische Ware ersetzt. Besonders problematisch sei aus seiner Sicht, dass Konsumenten die Herkunft bei Wurstwaren nicht immer klar erkennen könnten. Österreichische Aufmachungen auf Verpackungen würden nicht zwangsläufig bedeuten, dass auch das verwendete Fleisch aus Österreich stammt.

Schweinebäuerin berichtet von Existenzängsten

Wie angespannt die Lage auf den Höfen ist, schildert Schweinebäuerin Elisa Neubauer aus St. Peter am Ottersbach. „Ich bin Optimistin, doch das heurige Jahr bringt uns an unsere finanziellen und emotionalen Grenzen“, berichtet sie. Neben den niedrigen Verkaufspreisen belasten ihren Betrieb vor allem gestiegene Futter- und Dieselkosten. Durch die Dürre sei zudem ein großer Teil der eigenen Futterernte verloren gegangen. Besonders schwierig: Laut Neubauer werden ihre Ferkel teilweise nicht mehr abgenommen, weil auch die Schweinemäster wirtschaftlich unter Druck stehen.

Landwirtschaftskammer fordert Zukunftspaket

Um weitere Betriebsaufgaben zu verhindern, fordern Landwirtschaftskammer und Styriabrid Unterstützung von der Politik sowie ein stärkeres Bekenntnis zu heimischem Schweinefleisch. Zu den zentralen Forderungen zählen höhere Investitionsförderungen bis 2034, einfachere Genehmigungen für Stallumbauten und einheitliche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU. Außerdem verlangen die Vertreter eine flächendeckende Herkunftskennzeichnung von Fleisch in der Gastronomie. Laut Landwirtschaftskammer hängen rund 17.000 Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Schweinebranche ab. Ohne Gegenmaßnahmen drohe nicht nur zahlreichen landwirtschaftlichen Betrieben eine schwierige Zukunft, sondern auch den damit verbundenen Wirtschaftszweigen in den Regionen.