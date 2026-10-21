Gratis Skifahren für Schüler: Diese steirischen Skigebiete machen mit

Gute Nachrichten für Schülerinnen und Schüler: Auch im kommenden Winter können Schulklassen aus der Steiermark und Salzburg kostenlos auf die Skipiste. Das Angebot gilt im Rahmen des Turnunterrichts in mehreren Skigebieten.

Die Initiative von Ski amadé wird auch in der Wintersaison 2026/27 in der Region Schladming-Dachstein fortgesetzt.

Die Initiative von Ski amadé wird auch in der Wintersaison 2026/27 in der Region Schladming-Dachstein fortgesetzt.

Statt in der Turnhalle zu schwitzen, geht es für viele Schülerinnen und Schüler im kommenden Winter wieder auf die Skipiste. Die Initiative von Ski amadé wird auch in der Wintersaison 2026/27 in der Region Schladming-Dachstein fortgesetzt. Damit können Schulklassen aus der Steiermark und Salzburg kostenlos Ski fahren.

In diesen Skigebieten ist Skifahren gratis

Das Angebot gilt auf der Schladminger 4-Berge-Skischaukel mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm. Auch die Fageralm, der SKI Rittisberg und der Galsterberg sind Teil der Aktion. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler aller Schulformen. Dazu zählen Pflichtschulen ebenso wie AHS, BHS und Berufsschulen. „Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, unkompliziert die Möglichkeit zu bekommen, Wintersport selbst zu erleben und Freude am Skifahren zu entwickeln“, betonen die Geschäftsführer der 4-Berge-Skischaukel Schladming.

So funktioniert die Anmeldung

Damit Schulklassen das kostenlose Angebot nutzen können, muss die jeweilige Schülergruppe vorab bei der zuständigen Liftgesellschaft angemeldet werden. Zusätzlich ist eine offizielle Bestätigung der Schule notwendig. Die kostenlosen Skitage können nicht nur während des regulären Turnunterrichts, sondern auch im Rahmen eintägiger Schulprojekte genutzt werden.

Auch Anreise kann organisiert werden

Für den Weg ins Skigebiet bietet das Planai-Busunternehmen spezielle Pauschalangebote für Schulgruppen an. Dabei wird auch die An- und Abreise organisiert. Mit der Aktion soll der Wintersport für junge Menschen leichter zugänglich werden und die Freude am Skifahren gefördert werden.