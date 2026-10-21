Schnee, Regen und stürmischer Wind: So wird das Steiermark-Wetter am Donnerstag

Der Donnerstag zeigt sich in der Steiermark von seiner ungemütlichen Seite. Regen, Schnee in höheren Lagen und kräftiger Wind bestimmen das Wetter. Am Nachmittag sind zumindest regional ein paar Sonnenstrahlen möglich.

Der Donnerstag, 22. Oktober, startet in der Steiermark überwiegend grau und nass. In vielen Regionen fällt zunächst leichter bis mäßiger Regen. Im Norden kann es stellenweise sogar bis auf rund 1.200 Meter herab schneien.

Am Nachmittag etwas Sonne möglich

Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge allmählich nach. Einzelne Schauer halten sich vor allem in den Bergen und an der Alpennordseite. Von Westen her können die Wolken am Nachmittag stellenweise auflockern. In der nördlichen Obersteiermark bleibt es hingegen meist stark bewölkt. Auch im Südosten dürfte sich die Sonne nur selten zeigen.

Bis zu 14 Grad und kräftiger Wind

Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 4 und 10 Grad. Tagsüber werden rund 7 Grad in Bad Mitterndorf und bis zu 14 Grad in Leibnitz erreicht. Dazu weht im Bergland teilweise lebhafter Nordwestwind. In besonders windanfälligen Tälern im Norden sind sogar stürmische Böen möglich.