Bis zu 2.400 Euro sparen: Für diese steirischen Pendler lohnt sich das Klimaticket

Das Klimaticket feiert seinen fünften Geburtstag. In der Steiermark besitzen bereits 164.000 Haushalte mindestens eine Öffi-Jahreskarte. Laut VCÖ können sich Pendler damit jährlich mehrere Tausend Euro an Spritkosten ersparen.

Laut der Mobilitätsorganisation VCÖ besitzen mittlerweile rund 1,67 Millionen Haushalte in Österreich mindestens eine Jahreskarte für Bus und Bahn.

Laut der Mobilitätsorganisation VCÖ besitzen mittlerweile rund 1,67 Millionen Haushalte in Österreich mindestens eine Jahreskarte für Bus und Bahn.

Am 26. Oktober 2026 wird das Klimaticket fünf Jahre alt. Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat sich bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel einiges getan. Laut der Mobilitätsorganisation VCÖ besitzen mittlerweile rund 1,67 Millionen Haushalte in Österreich mindestens eine Jahreskarte für Bus und Bahn. Auch in der Steiermark setzen viele Menschen auf die Öffis: Insgesamt 164.000 Haushalte verfügen über mindestens eine Jahreskarte. Das entspricht rund 28 Prozent aller steirischen Haushalte.

Auf diesen Strecken sparen Pendler besonders viel

Wie groß der finanzielle Unterschied zwischen Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln sein kann, zeigt ein Vergleich des VCÖ. Dabei wurden die jährlichen Spritkosten bei 220 Arbeitstagen den Kosten des Klimatickets Steiermark gegenübergestellt. Besonders deutlich fällt der Unterschied auf der Strecke Judenburg–Leoben aus. Hier liegen die jährlichen Spritkosten laut VCÖ bei rund 2.900 Euro. Mit dem Klimaticket können Pendler demnach fast 2.400 Euro sparen.

Auch auf anderen Strecken ist das Sparpotenzial groß:

Weiz–Graz: rund 2.000 Euro Ersparnis pro Jahr

rund 2.000 Euro Ersparnis pro Jahr Leibnitz–Graz: knapp 1.800 Euro Ersparnis pro Jahr

knapp 1.800 Euro Ersparnis pro Jahr Mürzzuschlag–Kapfenberg: rund 1.660 Euro Ersparnis pro Jahr

Die Berechnungen beziehen sich auf die Spritkosten. Weitere Ausgaben für ein Auto, etwa für Wartung oder Versicherung, sind darin nicht berücksichtigt.

28 Prozent der steirischen Haushalte haben eine Jahreskarte

Österreichweit besitzen laut Statistik Austria bereits 40 Prozent der Haushalte mindestens eine Öffi-Jahreskarte. In Wien sind es sogar 75 Prozent. Die Steiermark liegt mit 28 Prozent darunter. „Das Klimaticket ist in den Bundesländern und österreichweit ein Erfolg“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Wichtig sei nun, dass die Tickets weiterhin leistbar bleiben und Bus- und Bahnverbindungen weiter verbessert werden.

VCÖ fordert Unterstützung durch Arbeitgeber

Der VCÖ appelliert außerdem an Unternehmen, ihre Mitarbeiter beim Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu unterstützen. Möglich ist das etwa durch ein steuerbegünstigtes Öffi-Jobticket. Neben den Kosten spielen laut VCÖ auch die Fahrzeiten und die Häufigkeit der Verbindungen eine wichtige Rolle. Deshalb brauche es vor allem dort Verbesserungen, wo Menschen derzeit nur schwer ohne Auto zur Arbeit kommen.