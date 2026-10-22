Sechs Verletzte bei schwerem Unfall: Mädchen (11) aus Auto geschleudert

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schladming wurden am Mittwochabend sechs Menschen verletzt, zwei davon schwer. Ein elfjähriges Mädchen wurde aus dem Auto geschleudert. Auch zwei Hunde waren an Bord.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kind laut Polizei vermutlich aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kind laut Polizei vermutlich aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, kam es gegen 18 Uhr auf der B320 in Schladming (Bezirk Liezen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw aus Deutschland kollidierte im Bereich einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw. Im Auto befanden sich sechs deutsche Staatsangehörige, obwohl das Fahrzeug nur für fünf Personen zugelassen war. Am Steuer saß ein 40-jähriger Mann.

Elfjährige saß offenbar im Kofferraum

Besonders tragisch: Ein elfjähriges Mädchen dürfte sich gemeinsam mit zwei Hunden im Kofferraum des Autos befunden haben. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kind laut Polizei vermutlich aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Das Mädchen wurde zunächst ins Krankenhaus Schladming gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Auch ein 67-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde gemeinsam mit den weiteren verletzten Insassen ins Krankenhaus Schladming eingeliefert. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt.

Lkw durchbrach Leitplanke

Der 44-jährige Lkw-Fahrer aus Salzburg verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw durchbrach eine Leitplanke, geriet auf einen Grünstreifen und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Lenker blieb unverletzt. Die beiden Hunde aus dem Pkw wurden von einem Tierarzt versorgt.

B320 komplett gesperrt

Die B320 musste nach dem Unfall vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming stand mit 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz. Unter anderem pumpten die Feuerwehrleute den Dieseltank des umgestürzten Lkw ab. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.