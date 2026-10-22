Bohrhaken abgesägt: Prozess um „Kickl-Kletterroute“ am Hochschwab

Ein Mann soll eine Kletterroute am Hochschwab beschädigt und damit andere Bergsportler gefährdet haben. Am Donnerstag muss er sich deshalb vor dem Bezirksgericht Bruck an der Mur verantworten.

Einem Mann wird vorgeworfen, im März 2025 eine Kletterroute am Hochschwab in der Steiermark beschädigt zu haben.

Einem Mann wird vorgeworfen, im März 2025 eine Kletterroute am Hochschwab in der Steiermark beschädigt zu haben.

Am Donnerstag, 22. Oktober, steht ein Mann in Bruck an der Mur vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im März 2025 eine Kletterroute am Hochschwab in der Steiermark beschädigt zu haben. Dabei handelt es sich um den „Geheimen Schwob“, eine Route, die FPÖ-Chef Herbert Kickl als Erster begangen hatte.

Wichtige Sicherungen entfernt: Gefahr für Kletterer

Laut Anklage soll der Beschuldigte am 12. März 2025 zahlreiche Metalllaschen von der Route abmontiert und mitgenommen haben. Diese dienen Kletterern dazu, ihre Karabiner einzuhängen und sich abzusichern. Damit nicht genug: Der Mann soll außerdem mehrere Bohrhaken mit einem Winkelschleifer abgeschnitten haben. Die Alpinpolizei untersuchte die beschädigte Route. Nach Einschätzung der Ermittler hätten die fehlenden Sicherungen für andere Kletterer eine erhebliche Gefahr darstellen können.

Diebstahl und Sachbeschädigung

Der Vorfall wurde damals mit einem möglichen Protest gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl in Verbindung gebracht. Der Politiker selbst spielt im Gerichtsverfahren allerdings keine Rolle. Dem Mann werden Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Verhandlung beginnt am Donnerstag zu Mittag. Bis zu einer Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.