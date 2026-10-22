Winterliche Grüße vom Dachstein: Über Nacht ist wieder Schnee gefallen

Der Winter meldet sich auf dem Dachstein zurück: In der Nacht auf Donnerstag hat es auf dem steirischen Berg erneut geschneit. Die frische Schneeschicht sorgt für winterliche Stimmung.

Auf dem Dachstein ist der Winter wieder ein Stück näher gerückt. Wie „Dachsteingletscher Schladming“ am Donnerstag, 22. Oktober, auf Facebook berichtet, hat es über Nacht geschneit. Der frische Schnee sorgt im hochalpinen Bereich für einen winterlichen Anblick. Passende Fotos dazu lieferten die Planai-Hochwurzen-Bahnen („Der Dachstein“).

Neuschnee am Dachstein

„Es hat über Nacht geschneit am Dachstein!“, freut sich das Team des Dachsteingletschers in seinem Facebook-Beitrag. Und vielleicht gibt es sogar noch ein kleines Wetter-Highlight: „Mit etwas Glück kommt heute sogar die Sonne noch heraus – dann ist das Winterfeeling perfekt!“, heißt es weiter. Ob sich die Sonne tatsächlich durch die Wolken kämpfen kann, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Auf dem Dachstein ist die kalte Jahreszeit bereits deutlich zu spüren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 11:45 Uhr aktualisiert