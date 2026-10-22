Achtung, Pendler: Auf dieser steirischen Bahnstrecke fahren Ersatzbusse

Fahrgäste der Weizer Bahn müssen sich am Freitag, 23. Oktober, auf Änderungen einstellen. Zwischen Gleisdorf und Weiz werden einige Zugverbindungen durch Busse ersetzt.

Wer am Freitagnachmittag mit der Weizer Bahn (S31) unterwegs ist, sollte vor der Abfahrt unbedingt den Fahrplan kontrollieren. Wie die Stadtgemeinde Gleisdorf auf Facebook informiert, werden am 23. Oktober 2026 aus betrieblichen Gründen bestimmte Zugverbindungen durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Betroffen ist die Strecke zwischen Gleisdorf, St. Ruprecht an der Raab und Weiz Nord.

Diese Züge fahren weiterhin regulär

Nicht alle Verbindungen sind von der Umstellung betroffen. Laut Stadtgemeinde Gleisdorf verkehren folgende Züge weiterhin wie gewohnt auf der Schiene:

15.45 Uhr und 17.45 Uhr: Ab Gleisdorf nach Weiz Nord (Züge 8631 und 8633)

Ab Gleisdorf nach Weiz Nord (Züge 8631 und 8633) 15.18 Uhr: Ab Weiz Nord nach Gleisdorf (Zug 8632)

Wichtig: Ab 18 Uhr wird die Haltestelle Weiz Nord von den Ersatzbussen nicht mehr angefahren.

Ersatzbusse fahren teilweise früher ab

Fahrgäste sollten besonders auf die geänderten Abfahrtszeiten und Ersatzhaltestellen achten. Einige Busse starten früher als die regulären Züge. Außerdem weist die Stadtgemeinde darauf hin, dass Fahrräder und Scooter in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden können. Auch Verspätungen, verpasste Anschlüsse und Platzprobleme sind möglich. Reisenden wird daher empfohlen, sich vor Fahrtantritt über den Sonderfahrplan der Steiermarkbahn zu informieren.