Nach 35 Jahren: Grazer Fotograf holt Staatsmeistertitel in die Steiermark

Bei der 66. Österreichischen Staatsmeisterschaft der künstlerischen Fotografie hat sich der Grazer Berufsfotograf Michael Schnabl gegen die österreichische Konkurrenz durchgesetzt. Er sicherte sich den Staatsmeistertitel in der spartenübergreifenden Gesamtwertung. Zuletzt war dieser Titel im Jahr 1991 in die Steiermark gegangen. Damit geht der Gesamtsieg erstmals seit 35 Jahren wieder in die Steiermark.

Zwölf Fotos bringen den Sieg

Für den Gesamtsieg mussten die Teilnehmer ihr Können in drei unterschiedlichen fotografischen Kategorien unter Beweis stellen. Insgesamt flossen zwölf Bilder in die Bewertung ein. Schnabl überzeugte die Fachjury mit einer vielseitigen Auswahl. Seine Arbeiten reichten von kunstvollen Porträts über ausdrucksstarke Charakterstudien bis hin zu farbenfrohen Architekturaufnahmen. Zusätzlich zum Gesamtsieg holte er zwei Goldmedaillen in der Einzelbildwertung. „Dass der Gesamtsieg der Staatsmeisterschaft nach dreieinhalb Jahrzehnten wieder in die Steiermark und nach Graz geht, macht mich unglaublich stolz“, freut sich Schnabl.

© Michael Schnabl

Auch Grazer Fotografin erfolgreich

Für einen weiteren steirischen Erfolg sorgte Verena Panzitt. Die Grazer Fotografin gewann ebenfalls zwei Goldmedaillen in der Einzelbildwertung und erreichte in der Gesamtwertung den 15. Platz.

Bereits mehr als 225 Auszeichnungen

Für Michael Schnabl ist der Staatsmeistertitel ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere. In den vergangenen 15 Jahren sammelte er bereits mehr als 225 nationale und internationale Auszeichnungen. Erst 2025 gewann er den Staatsmeistertitel in der KI-Fotografie. Auch bei den steirischen Landesmeisterschaften 2026 war er mit zwei Meistertiteln erfolgreich. Neben seiner Arbeit als Werbe-, Porträt- und Fashionfotograf gibt Schnabl sein Wissen seit vielen Jahren in Workshops, Vorträgen und Webinaren weiter.