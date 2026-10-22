Steiermark schafft Leerstandsabgabe ab: Was sich nun ändern soll

Die steirische Landesregierung will mehr als 110 Gesetze vereinfachen und elf Gesetze abschaffen. Doch vor allem das Aus für die Leerstandsabgabe und Änderungen beim Grazer Altstadtschutz sorgen für Kritik.

Die steirische Landesregierung will Verwaltungsabläufe vereinfachen und überholte Vorschriften streichen. Am Donnerstag, dem 22. Oktober, präsentierten Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) bei einem Gipfel in der Grazer Burg das zweite Deregulierungsgesetz. Mehr als 100 Landesgesetze sollen angepasst, elf Gesetze zur Gänze aufgehoben werden. Die geplanten Maßnahmen betreffen unter anderem Bauverfahren, Veranstaltungen und die Digitalisierung der Verwaltung. Nach Angaben des Landes wurden bereits mehr als 50 der insgesamt 113 Vorhaben umgesetzt. Ein erstes Deregulierungsgesetz ist seit Anfang 2026 in Kraft.

Diese Änderungen sind geplant

Die Landesregierung will unter anderem Bewilligungspflichten reduzieren, Prüfintervalle verlängern und Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung beseitigen. Auch Behörden sollen künftig verstärkt auf digitale Übermittlungen und Registerabfragen zurückgreifen können, damit Bürger nicht mehr sämtliche Dokumente selbst vorlegen müssen. Bei Veranstaltungen sind ebenfalls Erleichterungen vorgesehen: Gastgewerbebetriebe sollen Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen unter bestimmten Voraussetzungen ohne Bewilligung oder Anzeige durchführen können. Bei meldepflichtigen Kleinveranstaltungen im Freien soll die Grenze von 300 auf 500 Personen steigen. Für Hüpfburgen ist künftig statt einer Bewilligung nur noch eine Anzeige vorgesehen. Zudem sollen das Sammlungsgesetz und das Tanzschulgesetz aufgehoben werden. Auch die Zahl der vorgeschriebenen Kehrtermine soll sinken. Die Novelle zum Bau- und Raumordnungsrecht befindet sich laut Land in der finalen Phase und soll in der kommenden Woche fertiggestellt werden. Damit sollen Bauverfahren beschleunigt und bürokratische Hürden für Bürger, Gemeinden und Unternehmen reduziert werden.

Leerstandsabgabe fällt ab 2029

Eine der zentralen Änderungen betrifft leer stehende Wohnungen. Die Leerstandsabgabe soll mit 1. Jänner 2029 abgeschafft werden. Die Landesregierung begründet diesen Schritt mit dem hohen Verwaltungsaufwand für die Gemeinden und dem aus ihrer Sicht unzureichenden Lenkungseffekt der Abgabe. Die Zweitwohnsitzabgabe bleibt hingegen bestehen. Ihre zulässige Höchstgrenze soll künftig indexbasiert angehoben werden. Die geplante Abschaffung stößt bei mehreren Oppositionsparteien auf Kritik. Die Grünen sehen darin ein falsches Signal angesichts hoher Wohnkosten. „Wer Wohnraum horten kann, wird belohnt, wer eine leistbare Wohnung sucht, bleibt auf der Strecke“, kritisieren sie. Der Grüne Budgetsprecher Lambert Schönleitner bezeichnet die Entscheidung als „politisches Signal“ und warnt vor finanziellen Nachteilen für die Gemeinden. Auch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht die Abschaffung kritisch, weil dadurch aus ihrer Sicht eine Möglichkeit verloren geht, ungenutzten Wohnraum wieder verfügbar zu machen. Die KPÖ spricht sich ebenfalls gegen das Ende der Abgabe aus. „Wohnen ist ein Grundrecht und kein Spekulationsobjekt“, betont Landtagsabgeordneter Alexander Melinz. Die Partei kritisiert insbesondere, dass den Gemeinden Einnahmen entzogen würden, obwohl leistbarer Wohnraum vielerorts knapp sei. SPÖ-Landesparteichef Max Lercher bezeichnet die Abschaffung angesichts der angespannten finanziellen Lage der Städte und Gemeinden als „unglaublich“. Er wirft der Landesregierung vor, den Kommunen weitere finanzielle Spielräume zu nehmen.

Änderungen beim Grazer Altstadtschutz

Auch die geplante Reform des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes sorgt für Diskussionen. Künftig soll grundsätzlich ein einzelner Altstadt-Sachverständiger Bauprojekte begutachten, anstatt wie bisher die Altstadtsachverständigenkommission mit einem Gutachten zu befassen. Das Gremium soll verkleinert werden und veränderte Aufgaben erhalten. Die Landesregierung verspricht sich davon schlankere Strukturen und geringere Kosten. Gleichzeitig betont sie, dass der Schutz der historischen Altstadt nicht beeinträchtigt werden soll. Die KPÖ warnt hingegen vor einer Schwächung der unabhängigen Begutachtung. Dass künftig einzelne Sachverständige Gutachten erstellen sollen, die von den Bauwerbern bezahlt werden, sieht die Partei kritisch. Sie befürchtet, dass wirtschaftliche Interessen dadurch stärkeres Gewicht erhalten könnten.

NEOS fordern umfassendere Reformen

Auch die NEOS begrüßen zwar einzelne Erleichterungen, halten das Gesamtpaket aber für nicht weitreichend genug. Parteichef Niko Swatek fordert eine grundlegende Reform der Landesverwaltung und schnellere Genehmigungsverfahren. „Die Steiermark braucht endlich echte Strukturreformen statt kosmetischer Korrekturen“, kritisiert Swatek. Gerade Unternehmen würden unter langen Verfahren leiden, die Investitionen verzögern und zusätzliche Kosten verursachen könnten. Die NEOS sprechen sich deshalb für den Abbau doppelter Verwaltungsstrukturen und eine spürbare Beschleunigung wichtiger Genehmigungen aus.

Beschluss für 2027 geplant

Der Zeitplan für das zweite Deregulierungsgesetz steht bereits fest: Die sechswöchige Begutachtungsfrist beginnt am 30. Oktober 2026. Im Jänner 2027 soll die Landesregierung über das Vorhaben beschließen. Die Behandlung im zuständigen Ausschuss ist für Februar vorgesehen, die Beschlussfassung im Landtag soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 erfolgen.