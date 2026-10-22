Zwei Verletzte nach schwerem Unfall: 71-Jährige verliert Bewusstsein

Bei einer Kollision zwischen einer E-Bike-Lenkerin und einer Fußgängerin in Bärnbach wurden am Donnerstagvormittag beide Frauen verletzt. Eine 71-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Gegen 10.40 Uhr kam es am Donnerstag, dem 22. Oktober, auf einem Geh- und Radweg entlang der Dr.-Niederdorfer-Straße (L347) zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Eine 60-jährige E-Bike-Lenkerin und eine 71-jährige Fußgängerin kollidierten frontal. Beide Frauen aus dem Bezirk Voitsberg stürzten daraufhin zu Boden. Während die E-Bike-Lenkerin ansprechbar blieb und Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, verlor die 71-Jährige das Bewusstsein. Sie dürfte schwere Kopfverletzungen erlitten haben.

Rettungshubschrauber flog Frau ins LKH Graz

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt wurde die 71-Jährige mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ ins LKH Graz gebracht. Dort wird sie intensivmedizinisch versorgt. Die 60-jährige E-Bike-Lenkerin wurde vom Grünen Kreuz ins UKH Graz transportiert. Während der Versorgung der Verletzten und des Abtransports kam es im Bereich der Unfallstelle zu wechselseitigen Verkehrsanhaltungen.