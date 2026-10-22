Wichtiger Nahversorger vor dem Aus: Betreiber räumt mit Gerüchten auf

Nach der angekündigten Schließung des Nah-&-Frisch-Marktes in Wettmannstätten kursieren offenbar Gerüchte über die Gründe. Der Betreiber stellt klar: Weder die Vermieter noch eine Mieterhöhung seien dafür verantwortlich.

Die geplante Schließung des Nah-&-Frisch-Marktes in Wettmannstätten im Bezirk Deutschlandsberg sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Nachdem Betreiber Benjamin Neubauer das Ende des Standorts für den 20. November 2026 angekündigt hatte, meldet er sich nun erneut zu Wort. In einem Beitrag auf Facebook weist er Gerüchte über die Hintergründe der Entscheidung zurück. Er nimmt die Vermieter des Standorts ausdrücklich in Schutz. Zugleich stellt er klar, dass es auch keine Erhöhung der Miete gegeben habe. Die kursierenden Behauptungen würden nicht der Wahrheit entsprechen.

„Freiwillige wirtschaftliche Entscheidung“

Neubauer betont, dass die Schließung aus freien Stücken und aus wirtschaftlichen Gründen erfolge. Er könne nicht nachvollziehen, warum nun nach einem Schuldigen gesucht werde. In seinem Beitrag bedankt er sich außerdem bei den Vermietern für die gute Zusammenarbeit und das offene Ohr. Bereits bei der Ankündigung der Schließung hatte der Betreiber mehrere Gründe genannt. Neben der wirtschaftlichen Situation habe vor allem die schwierige Personalsuche den Betrieb zunehmend belastet. Auch gesundheitliche Belastungen und finanzielle Verluste durch ausgefallene Kühlungen am zweiten Standort in St. Stefan hätten eine Rolle gespielt.

Letzter Verkaufstag am 20. November

Der Nah-&-Frisch-Markt in Wettmannstätten soll noch bis Freitag, 20. November 2026, geöffnet bleiben. Bis dahin will das Team die Nahversorgung aufrechterhalten und die Kundinnen und Kunden weiterhin mit frischen Lebensmitteln und Feinkost versorgen. Neubauer hatte außerdem an die Stammkundschaft appelliert, den Markt in den verbleibenden Wochen mit Einkäufen zu unterstützen und vorhandene Gutscheine rechtzeitig einzulösen.