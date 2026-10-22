Steirer verliert Kontrolle über Bagger – und stürzt Abhang hinunter

Bei Baggerarbeiten in einem Garten in Scheifling (Bezirk Murau, Steiermark) ist es Donnerstagnachmittag, am 22. Oktober 2026, zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Der 70-jährige Steirer war gegen 17 Uhr mit Gartenarbeiten beschäftigt und hat mit Hilfe eines Baggers Betonelemente versetzt. Wie die Polizei nun berichtet, dürfte er wohl aus Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren die Herrschaft über das Fahrzeug verloren haben und ist anschließend rund fünf Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Der 70-Jährige wurde daraufhin im Bagger eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Scheifling gerettet werden. In weiterer Folge wurde er vom Notarzt verletzt ins LKH nach Judenburg gebracht, so die Beamten abschließend in der Aussendung.