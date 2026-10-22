3,3 Millionen Euro weniger: Breiter Protest gegen Musikschul-Kürzungen

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landtagsabgeordnete, Interessensvertretungen der Musikschullehrenden und Schulleitungen sowie steirische Kultur- und Musikverbände wenden sich gemeinsam gegen die angekündigten Budgeteinschnitte. In einem offenen Brief an die steirische Landesregierung warnen sie vor möglichen Folgen für Kinder, Eltern und Gemeinden. Besonders kritisch sehen die Unterzeichnenden, dass die Kürzungen mitten im laufenden Schuljahr erfolgen sollen. Die fehlenden Mittel würden nicht einfach wegfallen, sondern könnten die Städte und Gemeinden zusätzlich belasten. Auch steigende Elternbeiträge, gestrichene Unterrichtseinheiten und längere Wartelisten stehen als mögliche Folgen im Raum. SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher kritisiert die Pläne deutlich: „Es reicht nicht, bei jeder Gelegenheit die Bedeutung unserer steirischen Volkskultur zu bemühen, wenn man gleichzeitig dabei zusieht, wie ausgerechnet dem musikalischen Nachwuchs dafür das Fundament entzogen wird.“

Petition zählt bereits rund 12.000 Unterschriften

Wie groß der Rückhalt für die Forderung ist, soll auch eine begleitende Petition zeigen. Diese zählt laut den Initiatoren bereits rund 12.000 Unterschriften. Für Lercher zeigt der gemeinsame Auftritt von Gemeinden, Personalvertretungen und Kulturverbänden, dass es nicht um Parteipolitik gehe. Vielmehr stehe die Zukunft der musikalischen Bildung in der Steiermark auf dem Spiel.

Zwei zentrale Forderungen an die Landesregierung

Im offenen Brief formuliert das Bündnis zwei konkrete Anliegen. Erstens soll die geplante Kürzung von 3,3 Millionen Euro zurückgenommen werden. Damit sollen der laufende Musikschulbetrieb, die Arbeitsplätze der Lehrenden sowie die Planbarkeit für Städte, Gemeinden und das Ehrenamt abgesichert werden. Zweitens fordern die Unterzeichnenden einen möglichst baldigen Runden Tisch. Daran sollen neben der Landesregierung und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Trägergemeinden auch die gesetzlichen Vertretungen der Städte und Gemeinden sowie die Gewerkschaft Younion, der Blasmusikverband, der Chorverband, das Steirische Volksliedwerk und der Direktorenverband der Musikschulen teilnehmen. Ziel sei ein langfristig tragfähiges Konzept. „Wer bei der musikalischen Bildung spart, spart an der Zukunft unseres Landes“, betont Lercher abschließend. Die Landesregierung müsse den Appell ernst nehmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren.