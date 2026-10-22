Über 50 Jahre im Einsatz: Trauer um beliebten Berg- und Naturwächter

Die Berg- und Naturwacht Breitenau am Hochlantsch in der Steiermark trauert um Johann Steinbäcker. Der langjährige Kamerad war mehr als fünf Jahrzehnte für die Natur im Einsatz. Er starb im 79. Lebensjahr

Mit einem bewegenden Beitrag auf Facebook gab die Berg- und Naturwacht Breitenau am Hochlantsch den Tod ihres langjährigen Mitglieds bekannt. „Schweren Herzens geben wir das Ableben unseres Berg- und Naturwächters Johann Steinbäcker bekannt“, heißt es in dem Posting. Steinbäcker gehörte der Einsatzstelle Breitenau am Hochlantsch seit dem 5. Mai 1970 an. Über mehr als 50 Jahre hinweg engagierte er sich für die Natur und brachte sich mit großem Pflichtbewusstsein in die Arbeit der Organisation ein.

„Ein ehrenvolles Andenken“

Seine Kameraden erinnern sich an Steinbäcker als engagierten und verlässlichen Weggefährten. „Über 50 Jahre lang war er mit großem Engagement, Pflichtbewusstsein und Kameradschaft für die Natur im Einsatz!“, schreibt die Berg- und Naturwacht. Zum Abschied richten die Mitglieder persönliche Worte an ihren verstorbenen Kameraden: „Lieber Django, deine Kameraden der Bergwacht Breitenau werden dir stets ein ehrenvolles Andenken bewahren.“ Abschließend spricht die Organisation den Angehörigen ihr Mitgefühl aus und wünscht ihnen „viel Kraft in dieser schweren Zeit“.