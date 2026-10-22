„Viel zu früh“: Steirischer Familienvater und Trainer mit 54 Jahren verstorben

Der WSV St. Nikolai im Sausal trauert um Hansi Reininger. Der langjährige Weggefährte, erfolgreiche Sportler, Trainer und Familienvater wurde am 15. Oktober im Alter von nur 54 Jahren völlig unerwartet aus dem Leben gerissen.

Mit bewegenden Worten verabschiedet sich der WSV St. Nikolai im Sausal (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark auf Facebook von seinem langjährigen Mitglied. „Schweren Herzens müssen wir uns von unserem Freund, langjährigen Mitglied, erfolgreichen Sportler und langjährigen Trainer Hansi Reiniger für immer verabschieden“, schreibt der Verein.

Prägte den Sportverein über Jahre

Reininger prägte den WSV über viele Jahre hinweg. Neben seinen sportlichen Erfolgen blieb er den Vereinsmitgliedern vor allem durch seinen Einsatz, seinen Humor und seine Freundschaft in Erinnerung. „Seinen Einsatz für den Verein, sein Humor und seine Freundschaft werden wir niemals vergessen!!“, betont der WSV. Seine Kollegen verabschieden sich mit emotionalen Worten: „Dein Weg ist nun zu Ende, und leise kam die Nacht, wir danken dir für alles, was du für uns gemacht.“ Die feierliche Urnenverabschiedung findet am Freitag, dem 23. Oktober 2026, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Kitzeck im Sausal statt. Eine stille Abschiednahme ist bereits ab 9.30 Uhr möglich.