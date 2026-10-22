Sonne und Wolken im Wechsel: So wird das Wetter in der Steiermark

Zunächst zeigt sich das Wetter noch vielerorts sonnig, im Tagesverlauf ziehen jedoch immer mehr Wolken auf. Mit Föhnunterstützung sind stellenweise Temperaturen über 16 Grad möglich.

In der Osthälfte Österreichs können sich am Freitagmorgen regional Nebelfelder bilden. Abseits davon überwiegt zunächst der Sonnenschein. Im Westen ziehen hingegen bereits ausgedehnte Wolken einer schwachen Störungszone durch. Vereinzelt können dabei erste Regentropfen fallen, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. Im Laufe des Tages breitet sich die Wolkendecke weiter nach Osten aus. Dadurch wird auch dort der Sonnenschein zunehmend gedämpft.

Föhniger Wind und milde Temperaturen

Regional weht mäßiger bis lebhafter Wind aus Südost bis Süd. Teilweise kann dieser auch föhnig ausfallen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad. Wo der Föhn stärker wirkt, sind örtlich auch etwas höhere Werte möglich.