Vater kracht auf A9 bei Spielfeld in Polizeiauto: Tochter verletzt ins Spital geflogen

Ein Polizeiwagen sicherte eine Unfallstelle auf der A9 ab. Wenig später krachte ein Auto in das Heck des Streifenwagens. Ein Vater (45) und seine Tochter (16) wurden verletzt. Das Mädchen wurde ins Spital geflogen.

Während zwei Polizisten am Donnerstagabend eine Unfallstelle auf der A9 bei Spielfeld absicherten, prallte ein nachkommendes Auto gegen ihren Streifenwagen. Darin saßen ein 45-jähriger Mann und seine 16-jährige Tochter. Beide wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizeiauto stand mit Blaulicht auf der A9

Kurz vor 19 Uhr waren die beiden Polizisten zu einem Verkehrsunfall auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Slowenien gerufen worden. Dort war ein beschädigtes Auto auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand gekommen. Um die Unfallstelle abzusichern, stellten die Beamten ihren Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht hinter dem Fahrzeug ab. Anschließend stiegen sie aus und gingen in Richtung des Unfallautos.

Auto kracht gegen Heck des Streifenwagens

Wenig später kam es zu einem weiteren Unfall. Ein nachfolgendes Auto, gelenkt von einem 45-Jährigen, prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Heck des Polizeiautos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen nach vorne geschleudert und stieß gegen das bereits beschädigte Fahrzeug. Damit waren insgesamt drei Autos in den Unfall verwickelt. Im Wagen des 45-Jährigen saß auch seine 16-jährige Tochter.

Mädchen mit Rettungshubschrauber nach Graz geflogen

Bei dem Zusammenstoß wurden Vater und Tochter verletzt. Der 45-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. Für seine 16-jährige Tochter wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Sie wurde in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Die beiden Polizisten hatten ihren Streifenwagen zum Zeitpunkt des Aufpralls bereits verlassen. Sie blieben unverletzt. Auch der 42-jährige Lenker des ursprünglich verunfallten Autos kam ohne Verletzungen davon.