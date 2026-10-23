„Unsere gemeinsame Zeit war viel zu kurz“: Trauer um Thomas (25)

Manchmal fehlen selbst den engsten Angehörigen die Worte. Thomas Kurath aus der Weststeiermark wurde gerade einmal 25 Jahre alt. Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, ist er verstorben. Zurück bleiben seine Familie, Freunde und Menschen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben. Die Theaterrunde St. Stefan im Schilcherland machte mit einer veröffentlichten Parte auf den traurigen Verlust aufmerksam.

„Du wirst immer ein Teil unseres Herzens bleiben“

Wie tief der Schmerz über den Verlust sitzt, zeigen die Worte seiner Familie. In der Parte heißt es: „Unsere gemeinsame Zeit war viel zu kurz. Doch die Erinnerungen an Dich werden uns weiterhin begleiten. Du wirst immer ein Teil unseres Herzens bleiben.“ Thomas Kurath wurde am 30. Juli 2001 geboren. Nur wenige Monate nach seinem 25. Geburtstag endete sein Leben. Die Angehörigen schreiben, dass er auf tragische Weise aus ihrer Mitte gerissen wurde. Nähere Angaben zu den Umständen seines Todes gehen aus der veröffentlichten Parte nicht hervor.

Familie nimmt Abschied von Thomas

Besonders berührend sind die persönlichen Worte, mit denen sich seine Angehörigen an Thomas erinnern. „Du wirst immer in unseren Herzen sein“, heißt es in der Traueranzeige. Für seine Familie beginnt nun eine schwere Zeit des Abschieds. Neben seinen Eltern und seinem Bruder trauern zahlreiche weitere Verwandte und Freunde um den jungen Mann. Die Veröffentlichung der Parte durch die Theaterrunde St. Stefan im Schilcherland macht die traurige Nachricht auch in der Region bekannt.

Letzter Abschied in St. Stefan ob Stainz

Die Begräbnisfeierlichkeiten finden am Freitag, dem 30. Oktober 2026, statt. Beginn ist um 14.45 Uhr mit einem Gebet in der Pfarrkirche St. Stefan ob Stainz. Anschließend wird Thomas zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Bereits am Donnerstag, dem 29. Oktober, besteht ab 8 Uhr die Möglichkeit, sich in der Aufbahrungskapelle St. Stefan ob Stainz persönlich von ihm zu verabschieden. Am selben Tag wird um 18 Uhr in der Pfarrkirche für Thomas gebetet. Auch für den Abschied hat die Familie einen besonderen Wunsch geäußert. Anstelle von Kränzen und Blumen bitten die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen um Spenden für die Betreuungsgruppe St. Stefan ob Stainz.