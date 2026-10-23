Bekannter steirischer Gastronom und Freundin sterben bei Crash: Jetzt fiel das Urteil

Zwei Menschen verlieren bei einem Motorradunfall ihr Leben. Zurück bleiben trauernde Angehörige, eine erschütterte Region und die Frage, wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte. Vier Monate nach dem Tod des Schladminger Gastronomen Thomas Knaus (48) und seiner 37-jährigen Freundin, 5 Minuten hat damals berichtet: Horrorcrash reißt bekannten steirischen Gastronomen aus dem Leben, musste sich nun jener Autofahrer vor Gericht verantworten, der mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Am Donnerstag fiel am Landesgericht Salzburg das Urteil.

13.500 Euro Geldstrafe nach tödlichem Unfall

Der 68-jährige Deutsche wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 13.500 Euro verurteilt. Die Hälfte davon, also 6.750 Euro, wurde bedingt nachgesehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte übernahm vor Gericht die Verantwortung für den Unfall. Er entschuldigte sich bei den Hinterbliebenen und machte deutlich, dass ihn die Ereignisse seit Monaten beschäftigen. „Ich grüble seit vier Monaten drüber nach, wie ich auf die Gegenfahrbahn geraten bin“, erklärte er. Eine Antwort darauf habe er bis heute nicht gefunden.

Was wir bereits über den tödlichen Unfall berichtet haben

Wie 5 Minuten bereits berichtete, ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß am 21. Juni 2026 auf der Ennstal-Straße (B320) bei Radstadt im Salzburger Pongau. Der 48-jährige Schladminger Gastronom Thomas Knaus war gemeinsam mit seiner 37-jährigen Freundin auf einem Motorrad unterwegs, als ihnen ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Es folgte eine Frontalkollision. Für die beiden Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Autos, ein deutsches Ehepaar, wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Knaus war in Schladming als Betreiber des Après-Ski-Lokals „Almrausch Planai“ bekannt. Sein Tod löste große Betroffenheit aus.

Gutachter erklärt, warum es zum Zusammenstoß kam

Im Gerichtsverfahren stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Warum war der Autofahrer überhaupt auf die falsche Straßenseite geraten? Der 68-Jährige schilderte, dass er nach einer längeren Geraden in einer Kurve plötzlich auf der Gegenfahrbahn gewesen sei. Dem entgegenkommenden Motorrad habe er nicht mehr ausweichen können. Er sei an diesem Tag ausgeruht gewesen und habe sich entspannt gefühlt. Auch ein Alkotest war negativ ausgefallen. Ein Sachverständiger kam zu dem Schluss, dass mangelnde Aufmerksamkeit die Ursache des Unfalls war. Demnach dürfte der Angeklagte die Straße vor sich für rund 2,5 bis drei Sekunden nicht ausreichend beobachtet haben. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes war der Autofahrer laut Gutachten mit 86 bis 92 km/h unterwegs. Erlaubt waren an dieser Stelle 80 km/h. Die überhöhte Geschwindigkeit war laut Sachverständigem allerdings nicht ausschlaggebend für den Unfall.

Motorradfahrer hatte keine Chance, den Unfall zu verhindern

Besonders tragisch ist eine weitere Erkenntnis des Gutachters: Thomas Knaus hätte den Zusammenstoß nicht verhindern können. Ein Fahrzeug vor dem entgegenkommenden Motorrad hatte die Sicht zusätzlich eingeschränkt. „Der Motorradlenker hätte den Unfall nicht vermeiden können“, hielt der Sachverständige fest. Damit steht laut Gutachten fest, dass der 48-Jährige keine Möglichkeit hatte, rechtzeitig auf die Gefahr zu reagieren. Neben der Geldstrafe sprach das Gericht Angehörigen Schadenersatz für entgangenen Unterhalt zu. Weitere Ansprüche müssen auf dem Zivilrechtsweg geklärt werden.