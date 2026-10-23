Gefahr für steirischen Wein: Jetzt sollen Drohnen und KI helfen

Die Steiermark ist für ihre Weingärten und ihren Wein weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Doch eine Krankheit könnte den heimischen Winzern zunehmend Probleme bereiten. Die sogenannte Goldgelbe Vergilbung breitet sich in europäischen Weinbaugebieten aus. Besonders angespannt ist die Situation im benachbarten Slowenien. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, startet die Steiermark gemeinsam mit dem Bund und weiteren Bundesländern ein Forschungsprojekt. Dabei kommen künftig auch Drohnen und künstliche Intelligenz ins Spiel.

Gefährliche Krankheit bedroht Weinreben

Die Goldgelbe Vergilbung zählt zu den gefährlichen Krankheiten im Weinbau. Sie befällt Rebstöcke und kann sowohl die Erntemengen als auch die Qualität der Trauben erheblich beeinträchtigen. Besonders problematisch ist, dass sich die Krankheit nur eingeschränkt bekämpfen lässt. Eine entscheidende Rolle bei ihrer Verbreitung spielt die Amerikanische Rebzikade. Das kleine Insekt kann den Krankheitserreger von einer infizierten Rebe auf weitere Pflanzen übertragen. Weil die Krankheit in Slowenien bereits ein großes Problem darstellt, gilt das Risiko auch für die Steiermark und das Burgenland als besonders hoch.

Drohnen sollen kranke Reben aufspüren

Um gefährdete Weingärten besser überwachen zu können, setzen die Verantwortlichen auf neue Technologien. Künftig sollen Drohnen über ausgewählte Risikogebiete in der Steiermark fliegen und Bilder der Weingärten aufnehmen. Diese Aufnahmen werden anschließend mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet. Ziel ist es, auffällige Rebstöcke möglichst frühzeitig zu erkennen. Dabei werden unterschiedliche KI-Systeme getestet und miteinander verglichen. Die Forscher wollen herausfinden, welche Verfahren unter realen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Geplant ist außerdem, österreichweit speziell geschulte Drohnenpiloten einzusetzen.

Auch Traktoren sollen Krankheiten erkennen

Doch nicht nur aus der Luft soll nach möglichen Krankheitsanzeichen gesucht werden. Ein weiterer Teil des Projekts beschäftigt sich mit Kamerasystemen, die direkt an Weinbautraktoren angebracht werden können. Während die Fahrzeuge durch die Weingärten fahren, sollen die Kameras Bilder der Reben aufnehmen. Eine KI-Software soll diese anschließend in Echtzeit auf mögliche Krankheitssymptome untersuchen. Der Vorteil: Die Kontrolle könnte künftig direkt während der üblichen Arbeiten im Weingarten stattfinden, ohne dass dafür zusätzliche Fahrten notwendig wären. Ob diese Technik zuverlässig und kostengünstig funktioniert, wird im Rahmen des Forschungsprojekts untersucht.

Steiermark investiert rund 66.000 Euro

Hinter dem Vorhaben steht ein gemeinsames Forschungsprojekt von Bund und Ländern. Umgesetzt wird es von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Neben der Steiermark beteiligen sich auch Niederösterreich, das Burgenland und Wien sowie das zuständige Bundesministerium. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 578.633,01 Euro. Davon übernimmt die Steiermark 65.840 Euro. Das Projekt läuft bis zum 30. Juni 2029. Neben dem Einsatz neuer Technologien sollen auch Risikokarten erstellt und nachhaltige Möglichkeiten zur Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade untersucht werden.

©Michaela Lorber Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) betont, wie wichtig der Schutz der heimischen Weingärten sei.

„Müssen rasch und gezielt handeln“

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) betont, wie wichtig der Schutz der heimischen Weingärten sei. „Wenn eine gefährliche Rebkrankheit unsere Weingärten bedroht, müssen wir rasch und gezielt handeln“, erklärt sie. Bereits im vergangenen Jahr seien strengere Kontrollen, Beratungsmaßnahmen und mögliche Strafen auf den Weg gebracht worden, um die Früherkennung zu verbessern. Nun sollen die neuen Technologien zusätzliche Unterstützung bieten. Die Herausforderung für die Winzer ist jedenfalls groß. Neben dem Risiko durch Pflanzenkrankheiten müssen sich die Betriebe auch mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen.