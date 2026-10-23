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/ ©Canva Montage + ÖRK(Trummer
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man das Krankenhaus LKH Südweststeiermark.
Nach der Erstversorgung wurde sie ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna gebracht.
Leibnitz
23/10/2026
Gegen Bankfiliale

Gas und Bremse verwechselt: Frau (34) kracht in Leibnitzer Bankfiliale

Ein Parkmanöver endete am Freitagmorgen in Leibnitz mit einem Unfall. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Auto gegen die Auslagenscheibe einer Bankfiliale. Die Frau wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Eigentlich wollte eine 34-Jährige am Freitagmorgen nur ihr Auto bei einer Bankfiliale in Leibnitz abstellen. Doch gegen 6.45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall: Die Frau fuhr mit ihrem Auto direkt gegen die Auslagenscheibe des Gebäudes. Sowohl das Auto als auch die Bankfiliale wurden dabei beschädigt.

Gas statt Bremse erwischt?

Laut Polizei war die 34-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz zuvor aus einem Kreisverkehr gekommen und wollte auf den Parkplatz der Bankfiliale zufahren. Dabei dürfte ihr ein folgenschwerer Fehler unterlaufen sein. Wie die Lenkerin selbst angab, könnte sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. Statt anzuhalten, fuhr sie mit ihrem Wagen gegen die Auslagenscheibe. Bei dem Aufprall erlitt die 34-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna gebracht. Auch am Fahrzeug und am Gebäude entstand Sachschaden.

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