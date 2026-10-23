Flüssiges Zink aus Becken geschleudert: Großeinsatz in Weiz

Flüssiges Zink wurde aus einem Becken in Weiz geschleudert und dichter Rauch breitete sich in der Betriebshalle aus. 36 Feuerwehrleute rückten an. Die Einsatzkräfte mussten unter schwerem Atemschutz vorgehen.

Ein Arbeitsvorgang in einer Weizer Verzinkerei hat am Donnerstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 14.54 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Weiz in die Mosdorfergasse alarmiert. Der Grund: In einer Betriebshalle hatte sich eine massive Rauchentwicklung gebildet. Zunächst war von einem Industriebrand die Rede. Was genau passiert war, zeigte sich erst bei der Erkundung durch die Feuerwehr.

Flüssiges Zink aus Verzinkungsbecken geschleudert

Die Einsatzkräfte betraten die verrauchte Halle unter schwerem Atemschutz. Dabei stellte sich heraus, dass beim Eintauchen eines Stahlbauteils in ein Verzinkungsbecken flüssiges Zink aus dem Becken geschleudert worden war. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Während ein Atemschutztrupp die Situation in der Halle untersuchte, stand ein zweiter Trupp bereit, um im Notfall eingreifen zu können. Auch eine Teleskopmastbühne sowie ein Fahrzeug mit zusätzlichen Wasser- und Schaumreserven wurden vorsorglich bereitgehalten.

Feuerwehr belüftet Betriebshalle

Nachdem die Lage unter Kontrolle war, begannen die Feuerwehrleute damit, den Rauch aus der Halle zu entfernen. Dafür kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um mögliche verbliebene Hitzequellen aufzuspüren. Neben der Stadtfeuerwehr Weiz wurden auch das Einsatzleitfahrzeug und die Drohne des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz alarmiert. Polizei und Rotes Kreuz waren ebenfalls vor Ort.

36 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt rückte die Stadtfeuerwehr Weiz mit 36 Mitgliedern und sieben Fahrzeugen aus. Rund eine Stunde nach der Alarmierung war der Einsatz beendet. Um 16 Uhr konnten die Feuerwehrleute ihre Arbeiten abschließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 11:06 Uhr aktualisiert