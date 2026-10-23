Polizei, Bank und Bäckerei unter einem Dach: Langenwang feiert Eröffnung

In Langenwang gibt es am Nationalfeiertag gleich dreifachen Grund zum Feiern. Eine neue Polizeiinspektion, eine Bankfiliale und eine Bäckerei teilen sich künftig ein Gebäude.

Eine Polizeiinspektion, eine Bankfiliale und eine Bäckerei an derselben Adresse: In Langenwang im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist genau das nun Realität. In der Grazer Straße 16 hat die Polizei neue Räumlichkeiten bekommen. Am Montag, dem 26. Oktober, wird der Standort offiziell eröffnet. Die Marktgemeinde lädt gemeinsam mit der Sparkasse und der Bäckerei Köck zu einem Fest ein. Auch Innenminister Gerhard Karner wird erwartet.

Ein Blick hinter die Türen der neuen Polizeiinspektion

Wer schon immer einmal einen Blick in eine Polizeiinspektion werfen wollte, bekommt am Nationalfeiertag die Gelegenheit dazu. Bereits ab 10.30 Uhr findet am neuen Standort ein Tag der offenen Tür statt. Die Besucher können dabei die neue Polizeiinspektion kennenlernen. Das Gebäude soll den Polizistinnen und Polizisten künftig moderne Arbeitsbedingungen bieten. Gleichzeitig befinden sich dort auch eine Sparkassenfiliale und die Bäckerei Köck.

Polizeimusik und Innenminister kommen nach Langenwang

Am Nachmittag geht das Programm weiter. Um 14 Uhr gibt die Polizeimusik Steiermark ein Platzkonzert. Eine Stunde später, um 15 Uhr, beginnt der offizielle Festakt. Dazu werden Innenminister Gerhard Karner und der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner erwartet. Auch weitere Vertreter aus Politik, Verwaltung und Polizei sollen teilnehmen. Durch die Veranstaltung führt Polizeisprecher Markus Lamb. Die Eröffnung soll nicht nur ein offizieller Festakt werden, sondern ein gemeinsames Fest für die Bevölkerung. Für die jüngsten Gäste ist deshalb eine Hüpfburg vorgesehen.