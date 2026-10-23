Palais Attems in Graz vor Verkauf: Jetzt wächst der Widerstand

Das Land Steiermark will das historische Palais Attems in Graz verkaufen. Doch ausgerechnet innerhalb der Landesregierung regt sich Widerstand. Auch die Styriarte und die Grünen wollen das Barockjuwel erhalten.

Das Palais Attems in der Grazer Sackstraße zählt zu den bedeutendsten Barockbauten der Stadt. Prunkvolle Fresken, aufwendige Stuckarbeiten und eine jahrhundertelange Geschichte machen das Gebäude zu einem besonderen Stück Grazer Kulturerbe. Doch ausgerechnet dieses historische Palais könnte bald den Besitzer wechseln. Das Land Steiermark prüft im Zuge seiner Budgetkonsolidierung einen Verkauf. Die Pläne sorgen inzwischen nicht nur in der Kulturszene für Unmut. Auch innerhalb der Landesregierung gibt es Widerstand.

©Alex Krischner Prunkvolle Fresken, aufwendige Stuckarbeiten und eine jahrhundertelange Geschichte machen das Gebäude zu einem besonderen Stück Grazer Kulturerbe.

Land will mit Immobilien Millionen einnehmen

Hintergrund ist die angespannte finanzielle Lage der Steiermark. Um das Landesbudget zu entlasten, sollen Immobilien verkauft werden, die aus Sicht des Landes für den laufenden Betrieb nicht unbedingt benötigt werden. Die Landesregierung rechnet im Budgetentwurf für 2027 mit rund 25 Millionen Euro aus Immobilienverkäufen. Neben Schloss Halbenrain steht auch das Palais Attems auf der Liste möglicher Verkaufsobjekte. Das Grazer Barockpalais gehört seit 1962 dem Land Steiermark. Heute sind dort mehrere Kulturinstitutionen untergebracht, darunter die Styriarte, der steirische herbst und die Literaturzeitschrift manuskripte.

Styriarte wehrt sich mit offenem Brief

Besonders deutlich fällt die Reaktion der Styriarte aus. In einem offenen Brief an Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sowie die zuständigen Landesräte kritisieren Intendant Mathis Huber und Veranstaltungsdramaturgin Katharina Schellnegger die Verkaufsüberlegungen. Für die beiden ist das Palais weit mehr als ein Gebäude, das sich zu Geld machen lässt. „Das Palais Attems ist keine Immobilie, es ist ein Kunstwerk“, heißt es in dem Schreiben. Die Styriarte befürchtet, dass die Steiermark mit einem Verkauf einen bedeutenden Teil ihres kulturellen Erbes aus der Hand geben würde. Stattdessen schlägt sie vor, das Palais stärker für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das auch zur langfristigen Erhaltung beiträgt.

Ausgerechnet ein Landesrat spricht sich gegen Verkauf aus

Bemerkenswert ist allerdings, dass die Kritik nicht nur von außen kommt. Auch ÖVP-Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl hält den geplanten Verkauf für falsch. „Ich halte das für einen Fehler“, erklärte Kornhäusl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Er habe selbst erst durch die Medien von den Verkaufsüberlegungen erfahren. Die Immobilienverwaltung falle nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Dennoch wolle er versuchen, Einfluss auf die weitere Entwicklung zu nehmen. Seine Vorstellung: Das Palais Attems könnte künftig Teil einer größeren Grazer Kunst- und Kulturmeile werden, die vom Schlossberg über das Palais und das Kunsthaus bis nach Schloss Eggenberg reicht. Dafür möchte Kornhäusl beim Landeshauptmann die Einrichtung einer Arbeitsgruppe anregen.

©Michaela Lorber Auch ÖVP-Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl hält den geplanten Verkauf für falsch.

Grüne verlangen Klarheit von der Landesregierung

Die Aussagen des Kulturlandesrats stoßen bei den steirischen Grünen auf Zustimmung. Klubobfrau Sandra Krautwaschl begrüßt seinen Widerstand gegen die Verkaufspläne, fordert allerdings konkrete Schritte. „Jetzt braucht es eine klare Entscheidung der Landesregierung“, betont sie. Für Krautwaschl steht fest, dass das Palais in öffentlicher Hand bleiben soll. Sie unterstützt die Idee, das historische Gebäude stärker zu öffnen und gemeinsam mit den dort ansässigen Kulturinstitutionen neue Nutzungsmöglichkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig verlangt die Grünen-Politikerin Transparenz über den aktuellen Stand der Verkaufsüberlegungen. Sie möchte wissen, ob es bereits Gespräche mit möglichen Interessenten gibt und wie weit diese gegebenenfalls fortgeschritten sind. Dass solche Verhandlungen bereits stattfinden, ist bislang nicht bestätigt.

© Puhek Klubobfrau Sandra Krautwaschl begrüßt seinen Widerstand gegen die Verkaufspläne, fordert konkrete Schritte.

Auch SPÖ fordert Klarheit und kündigt Anfrage an

Auch Klubobmann Hannes Schwarz kritisiert die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Landesregierung. „Es ist bemerkenswert, dass der Kulturlandesrat den geplanten Verkauf selbst als Fehler bezeichnet“, so Schwarz. Er fordert Klarheit darüber, wie es mit dem Palais Attems weitergeht. Gleichzeitig verlangt die SPÖ konkrete Informationen zum geplanten Kunst- und Kulturförderungsgesetz und eine stärkere Einbindung der Kulturszene. Um offene Fragen zu klären, kündigt Schwarz eine schriftliche Anfrage an Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl an.

©Land Steiermark „Es ist bemerkenswert, dass der Kulturlandesrat den geplanten Verkauf selbst als Fehler bezeichnet“, sagt SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz.

Wie geht es mit dem Palais Attems weiter?

Die Entscheidung über die Zukunft des Palais Attems ist damit auch innerhalb der Landespolitik zum Thema geworden. Während Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer im Zuge der Budgetkonsolidierung Einnahmen durch Immobilienverkäufe erzielen möchte, spricht sich sein Regierungskollege Kornhäusl gegen eine Veräußerung des Grazer Barockbaus aus. Hinzu kommt eine organisatorische Veränderung: Ab 1. Jänner 2027 werden die Immobilienangelegenheiten des Landes in einer zentralen Verwaltungseinheit zusammengeführt. Die politische Zuständigkeit dafür liegt bei Landeshauptmann Mario Kunasek.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 12:58 Uhr aktualisiert