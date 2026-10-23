Heftiger Unfall auf B69: Auto in Wiese geschleudert – drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der B69 in Eibiswald wurden am Freitagmorgen drei Menschen verletzt. Zwei Autos kollidierten, eines davon wurde in eine Wiese geschleudert.

Am Freitag, dem 23. Oktober 2026, kam es gegen 6.50 Uhr auf der B69 in Haselbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg wollte von einer Gemeindestraße auf Höhe der Feuerwehr Pitschgau-Haselbach nach links auf die Bundesstraße einbiegen.

Zwei Autos kollidierten im Kreuzungsbereich

Dabei dürfte die Frau laut Polizei einen 22-jährigen Autofahrer übersehen haben, der auf der B69 in Richtung Oberhaag unterwegs war. In weiterer Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 34-Jährigen in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker sowie die 20-jährige Beifahrerin des 22-Jährigen verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt. Nach der Erstversorgung wurden alle drei ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna gebracht. Im Einsatz standen neben der Polizei und dem Roten Kreuz auch ein First Responder sowie die Feuerwehr Pitschgau-Haselbach mit insgesamt 15 Einsatzkräften.