Neue EU-Regeln sorgen für Ärger: Ausnahmen für kleine Betriebe gefordert

Neue EU-Vorgaben für Verpackungen sorgen bei der Wirtschaftskammer Steiermark für Kritik. Vor allem kleine Handwerksbetriebe würden durch den Verwaltungsaufwand belastet. Die WKO fordert deshalb eine Ausnahme kleinere Betriebe.

Ein paar Pakete ins Ausland verschicken und dafür zahlreiche bürokratische Vorgaben erfüllen müssen: Genau das stellt laut Wirtschaftskammer Steiermark viele kleine Handwerksbetriebe vor Probleme.

Ein paar Pakete ins Ausland verschicken und dafür zahlreiche bürokratische Vorgaben erfüllen müssen: Genau das stellt laut Wirtschaftskammer Steiermark viele kleine Handwerksbetriebe vor Probleme.

Ein paar Pakete ins Ausland verschicken und dafür zahlreiche bürokratische Vorgaben erfüllen müssen: Genau das stellt laut Wirtschaftskammer Steiermark viele kleine Handwerksbetriebe vor Probleme. Die Sparte Gewerbe und Handwerk fordert deshalb Erleichterungen bei der neuen EU-Verpackungsverordnung.

Neue Vorschriften sorgen für Kritik

Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) ist seit 12. August 2026 grundsätzlich anzuwenden. Einzelne Vorgaben treten schrittweise in Kraft. Sie betreffen unter anderem die Dokumentation, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Verpackungen. Wer Waren in andere EU-Länder verschickt, kann zudem mit zusätzlichen Registrierungs- und Meldepflichten konfrontiert sein. Gerade für kleine Kunsthandwerksbetriebe, die nur wenige Pakete versenden, sei dieser Aufwand unverhältnismäßig, kritisiert die WKO. „Unsere Betriebe sollen Handwerk leisten, nicht Bürokratie finanzieren. Wenn die Verwaltung der Verpackung den Ertrag einer Bestellung auffrisst, läuft etwas grundlegend falsch“, erklärt Rupert Hofer, Landesinnungsmeister der Kunsthandwerke.

Ausnahme für Betriebe unter zwei Millionen Euro gefordert

Die Wirtschaftskammer fordert daher, Kleinstunternehmen mit weniger als zwei Millionen Euro Jahresumsatz von unverhältnismäßigen Verpackungspflichten auszunehmen. Für geringe Verpackungsmengen soll es vereinfachte Regeln und Bagatellgrenzen geben. Zusätzlich schlägt die WKO eine zentrale europäische Anlaufstelle vor, über die Betriebe ihre Registrierungen und Meldungen für den Versand innerhalb der EU erledigen könnten.

„Kleine Betriebe dürfen nicht ausgebremst werden“

Unterstützung kommt von Johann Reisenhofer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKO Steiermark. „Ein Binnenmarkt, den sich kleine Betriebe wegen der Bürokratie nicht leisten können, verfehlt seinen Zweck“, betont Reisenhofer. Die WKO stellt dabei klar, dass sie die Ziele der Verordnung – weniger Verpackungsmüll, besseres Recycling und einen sparsameren Umgang mit Ressourcen – grundsätzlich unterstützt. Der Verwaltungsaufwand müsse jedoch in einem vernünftigen Verhältnis zur Größe der Betriebe und ihren tatsächlichen Verpackungsmengen stehen.