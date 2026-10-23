9.400 Pflegekräfte: KAGes will Personalplanung in steirischen Spitälern ändern

Wie viele Pflegekräfte braucht ein Krankenhaus wirklich? Dieser Frage geht die steirische KAGes nach. Die bisherige Personalplanung basiert auf einem fast 20 Jahre alten Modell und wird nun an die heutigen Anforderungen angepasst

Rund 9.400 Menschen arbeiten derzeit in der Pflege der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Doch wie viele Mitarbeiter werden auf den einzelnen Stationen tatsächlich benötigt? Und welche Qualifikationen müssen sie mitbringen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich rund 200 Führungskräfte und Experten bei der Pflegemanagementtagung am 21. Oktober im Steiermarkhof in Graz.

Personalplanung basiert auf Modell aus 2006

Die derzeitige Berechnung des Pflegepersonalbedarfs geht auf ein Modell aus dem Jahr 2006 zurück, das 2013 überarbeitet wurde. Seither hat sich im Pflegebereich einiges verändert. Unter anderem wurden die Aufgaben und Kompetenzen verschiedener Pflegeberufe gesetzlich erweitert. Deshalb will die KAGes ihre Personalplanung weiterentwickeln. Künftig soll genauer berücksichtigt werden, wie unterschiedlich der Personalbedarf in einzelnen Krankenhausbereichen ausfällt. „Eine Bettenstation stellt andere Anforderungen als eine Ambulanz oder Tagesklinik“, erklärt KAGes-Pflegedirektorin Eveline Brandstätter. Auch für Nachtdienste brauche es passende Lösungen.

So setzt sich das Pflegepersonal zusammen Von den rund 9.400 Pflegebeschäftigten der KAGes sind derzeit: 6.300 diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen

diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen 400 Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten

Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten 2.700 Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten Neben der Anzahl der Mitarbeiter soll künftig auch stärker berücksichtigt werden, wie die unterschiedlichen Berufsgruppen zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Kompetenzen einsetzen können.

Pflegekräfte gewinnen und im Beruf halten

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung war die Frage, wie neue Pflegekräfte gewonnen und bestehende Mitarbeiter langfristig gehalten werden können.„Damit die Menschen in der Steiermark auch künftig gut versorgt werden, müssen wir nicht nur neue Pflegekräfte gewinnen, sondern auch jene im Beruf halten“, betonte der Zweite Landtagspräsident Werner Amon. Auch bessere Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und moderne Führungsmodelle wurden diskutiert. Wann die überarbeitete Personalbedarfsberechnung konkret eingeführt werden soll, geht aus der Aussendung nicht hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 15:52 Uhr aktualisiert