790 Gramm schwer: Frühchen Leo Ben kehrt an den Ort seines Wunders zurück

Vor einem Jahr rang der kleine Leo Ben im LKH Leoben mit dem Tod. Doch die Ärzte retteten ihm und seine Mutter nach einer dramatischen Frühgeburt das Leben. Zum 1. Geburtstag kehrte die Familie nun an den Ort des Wunders zurück.

Auf der Terrasse durfte der „Steirer Bua“ aus Frankfurt das erste Mal Steirer Luft atmen.

Auf der Terrasse durfte der „Steirer Bua“ aus Frankfurt das erste Mal Steirer Luft atmen.

Eigentlich wollten Magdalena und Philipp Saß aus Deutschland nur einen Kurzurlaub in Österreich verbringen. Doch eine schwere Schwangerschaftsvergiftung machte einen Notfalleingriff nötig. Am 2. Oktober 2025, ganze 13 Wochen zu früh, kam ihr Sohn mit nur 790 Gramm in Leoben zur Welt. Die folgenden drei Monate verbrachte die Familie zwischen Angst, Hoffnung im dortigen LKH.

Ein Name als Dankeschön

Dass Mutter und Kind die schwierige Zeit überstanden, grenzt für die Familie an ein Wunder. „Beinahe wäre es für meine Frau und meinen Sohn nicht gut ausgegangen“, erinnert sich Vater Philipp Saß im Gespräch mit 5 Minuten. Aus tiefer Dankbarkeit gegenüber dem Krankenhaus erhielt der Bub die Beinamen Leo Ben.

Leoben als zweite Heimat

Ein Jahr später ist aus dem winzigen Frühchen ein lebensfroher Bub geworden. Gemeinsam mit seinen Eltern kehrte er nun nach Leoben zurück, um Danke zu sagen. Für die Familie ist die steirische Stadt weit mehr als ein Geburtsort. „Hier wurde existenzielle Erfahrung in positives Heimatgefühl verwandelt“, sagt der Vater. Die bewegende Geschichte verarbeitet er derzeit in seinem Buch „Die Achterbahnfahrt“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 16:06 Uhr aktualisiert