Neue Forschungsplattform in Leoben: Hier entstehen Technologien der Zukunft

Von leistungsfähigen Batterien bis zu beheizbaren Flugzeugböden: An der Montanuniversität Leoben werden Kompetenzen gebündelt. Ein neuer Forschungscluster soll innovative Materialien entwickeln.

An der Montanuniversität Leoben wurde Anfang 2026 der neue Forschungscluster Werkstoffe gegründet. Mit einer Kick-off-Veranstaltung startet nun die gemeinsame Plattform, die Forschende aus unterschiedlichen Fachbereichen sowie Partner aus der Industrie zusammenbringen soll. Ziel ist es, wissenschaftliches Wissen und technische Möglichkeiten besser zu vernetzen, um gemeinsam neue Materialien und Technologien zu entwickeln.

Von Batterien bis zu medizinischen Implantaten

Der Forschungscluster beschäftigt sich mit acht verschiedenen Themenbereichen. Dazu zählen unter anderem Hochleistungswerkstoffe, Elektronik, Recycling, additive Fertigung und Materialien für Energie, Mobilität und Medizintechnik. Konkret geht es beispielsweise um leistungsfähigere Batteriematerialien, nachhaltige Kunststoffe, moderne Halbleiter oder Werkstoffe für medizinische Implantate. „Neue Technologien beginnen häufig mit einer Werkstofffrage“, erklärt Michael Burtscher, Manager des Forschungsclusters. Durch die Zusammenarbeit sollen aus einzelnen Forschungsideen gemeinsame Projekte entstehen.

Beheizbare Flugzeugböden als Forschungsprojekt

Wie solche Entwicklungen aussehen können, zeigt das Projekt „NEOFloor“. Dabei arbeiten Forschende an elektrisch leitfähigen Kunststoffen, mit denen sich Bodenpaneele in Flugzeugkabinen beheizen lassen sollen. Kohlenstoffbasierte Materialien sollen dabei bisherige Lösungen auf Silberbasis ersetzen. Das Projekt ist für den Zeitraum von September 2026 bis August 2029 vorgesehen. Ein weiteres Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Herstellung hochwertiger Siliziumkarbid-Kristalle. Diese werden für leistungsfähige elektronische Bauteile benötigt. Mithilfe von Computersimulationen soll ihre Herstellung verbessert werden.

Weitere Zusammenarbeit geplant

Künftig soll ein regelmäßiges Werkstoffforum den Austausch zwischen verschiedenen Forschungsrichtungen fördern. Auch gemeinsame Doktorarbeiten, internationale Forschungsnetzwerke und zusätzliche Kooperationen mit Unternehmen sind geplant. Mit dem neuen Cluster will die Montanuniversität Leoben ihre Forschungskompetenzen bündeln und die Entwicklung innovativer Werkstofflösungen vorantreiben.