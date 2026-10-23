Nach großem Interesse: Jugenddiscos sollen 2027 ausgeweitet werden

Feiern, tanzen und neue Leute kennenlernen: Jugenddiscos sorgen im Steirischen Zentralraum für Begeisterung. In sieben Gemeinden wurden bereits rund 900 Jugendliche erreicht. Auch für das kommende Jahr gibt es schon Pläne.

Jugendliche brauchen Orte, an denen sie sich treffen und gemeinsam ihre Freizeit verbringen können. Genau hier setzt das Projekt „Jugenddisco“ im Steirischen Zentralraum an.

Jugendliche brauchen Orte, an denen sie sich treffen und gemeinsam ihre Freizeit verbringen können. Genau hier setzt das Projekt „Jugenddisco“ im Steirischen Zentralraum an.

Jugendliche brauchen Orte, an denen sie sich treffen und gemeinsam ihre Freizeit verbringen können. Genau hier setzt das Projekt „Jugenddisco“ im Steirischen Zentralraum an. In sieben Gemeinden wurden bereits Veranstaltungen organisiert, die laut Regionalmanagement insgesamt rund 900 junge Menschen erreichten. Das Besondere daran: Die Discos sind nichtkommerziell und sollen den Jugendlichen einen sicheren Rahmen zum Feiern bieten. Gleichzeitig können sie eigene Ideen einbringen und das Angebot mitgestalten.

In diesen sieben Gemeinden wurde bereits gefeiert

Jugenddiscos fanden bisher in Raaba-Grambach, Feldkirchen bei Graz, Hausmannstätten, Kalsdorf bei Graz, Voitsberg, Frohnleiten und Lieboch statt. In Frohnleiten wurde beispielsweise der neu errichtete Veranstaltungsraum im Rintpark für die jungen Besucher genutzt. „Das große Interesse zeigt, dass junge Menschen solche Treffpunkte schätzen“, betont Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner.

Jugendliche dürfen selbst mitgestalten

Bei den Veranstaltungen geht es nicht nur ums Tanzen. Die Jugendlichen können auch bei der Programmgestaltung mitreden, eigene Vorschläge machen oder beim Ausschenken alkoholfreier Getränke mithelfen. „Mit den Jugenddiscos werden Brücken zwischen Jugendlichen, Jugendarbeit und Gemeinden gebaut“, erklärt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, die auch Vorsitzende des Regionalverbandes Steirischer Zentralraum ist.

Weitere Jugenddiscos für 2027 geplant

Die letzte Jugenddisco des Jahres war für Donnerstag, den 22. Oktober, im Jugendtreff Hitzy in Hitzendorf angesetzt. Dort stand eine Halloween-Disco für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren auf dem Programm.Für 2027 ist bereits eine Ausweitung geplant. Dann sollen Jugenddiscos auch in weiteren Gemeinden stattfinden. Zusätzlich sind neue Angebote wie Jugendstammtische und Pubquiz-Veranstaltungen angedacht. Damit sollen junge Menschen künftig noch stärker in Entscheidungen und Entwicklungen ihrer Gemeinden eingebunden werden.