Wie verändert KI unser Leben? Experten treffen sich in der Steiermark

Wie verändert Künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt? Und welche Chancen und Risiken bringt sie mit sich? Darüber diskutierten 150 Teilnehmer beim ersten internationalen AI Summit Styria an der FH JOANNEUM in Kapfenberg.

Am 22. und 23. Oktober 2026 drehte sich an der FH JOANNEUM in Kapfenberg alles um Künstliche Intelligenz (KI). Beim erstmals veranstalteten AI Summit Styria kamen rund 150 Teilnehmer aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis zusammen, um über die Zukunft der Technologie zu sprechen. Eröffnet wurde die Veranstaltung unter anderem von Wirtschafts- und Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer und Kapfenbergs Bürgermeister Matthäus Bachernegg.

Wie kann KI Unternehmen helfen?

Im Mittelpunkt standen die Fragen, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen können und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Internationale und österreichische Experten beschäftigten sich unter anderem mit modernen Sprachmodellen, der Zukunft der Softwareentwicklung und der Sicherheit digitaler Systeme. Auch rechtliche und ethische Fragen wurden diskutiert. So ging es beispielsweise darum, wer die Verantwortung trägt, wenn KI-Systeme Entscheidungen treffen. „Wir müssen uns damit ehrlich und transparent auseinandersetzen, denn nur dann sind wir in der Lage, die Chancen zu nutzen und die Risiken zu kennen“, betonte Landesrat Willibald Ehrenhöfer.

Studierende präsentieren eigene KI-Forschung

Eine wichtige Rolle spielten auch die Studierenden der FH JOANNEUM. Sie stellten eigene wissenschaftliche Arbeiten vor und diskutierten ihre Ergebnisse mit Fachleuten. „Unsere Studierenden sollen KI nicht nur verstehen, sondern lernen, sie für konkrete Herausforderungen einzusetzen“, erklärte Wolfgang Granigg, Leiter des Instituts Informatik und Künstliche Intelligenz.

Forschung für die digitale Zukunft

Der KI-Gipfel fand im Rahmen des Forschungsprojekts „RADIUS“ statt. Dabei wird untersucht, wie generative KI und große Sprachmodelle in der Softwareentwicklung und IT-Sicherheit eingesetzt werden können. Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark und der KNAPP AG. Mit dem ersten AI Summit Styria wollte die FH JOANNEUM den Austausch zwischen Forschung, Unternehmen und Studierenden stärken und neue Impulse für den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz setzen.