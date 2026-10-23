Steirische Einsatzorganisationen trafen sich zur Flaggenparade

Erstmals fand die traditionelle Flaggenparade der steirischen Einsatzorganisationen in Bad Radkersburg statt. Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte dabei das Engagement von mehr als 65.000 Steirern.

Am Freitagnachmittag, dem 23. Oktober 2026, wurde der Hauptplatz von Bad Radkersburg zum Schauplatz einer besonderen Veranstaltung. Erstmals fand dort die traditionelle Flaggenparade der steirischen Einsatzorganisationen statt. Seit 1983 wird diese auf Einladung des Landes Steiermark im Vorfeld des österreichischen Nationalfeiertags abgehalten. Vertreter von Bundesheer, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und weiteren Einsatzorganisationen kamen zusammen, um gemeinsam die österreichische Bundesflagge zu hissen.

Mehr als 65.000 Steirer engagieren sich

Landeshauptmann Mario Kunasek begrüßte zahlreiche Besucher und Ehrengäste. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung der Einsatzorganisationen für die Sicherheit der Bevölkerung hervor. „Insgesamt engagieren sich mehr als 65.000 Steirerinnen und Steirer in Einsatzorganisationen und sind für mehr als 1,2 Millionen Menschen in unserem Bundesland da“, betonte Kunasek. Viele von ihnen würden ihre Freizeit opfern, um anderen Menschen in Notlagen zu helfen. Dieses Engagement sei ein wichtiger Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Zusammenarbeit der Einsatzkräfte im Mittelpunkt

Als Festredner sprach heuer der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner im Namen der teilnehmenden Organisationen. Er erinnerte unter anderem an die Herausforderungen durch extreme Hitze und Waldbrände. Gerade bei solchen Einsätzen sei eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen entscheidend. Zöllner bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihre Arbeit und hob die Bedeutung gemeinsamer Übungen und eingespielter Abläufe hervor.

Bundesflagge feierlich gehisst

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete das feierliche Hissen der österreichischen Bundesflagge unter militärischem Zeremoniell. Dazu erklangen die Bundes- und die steirische Landeshymne. Für die musikalische Begleitung sorgten die Militärmusik Steiermark, die Polizeimusik Steiermark und die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein. Mit der Flaggenparade wurde in Bad Radkersburg ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit und des Zusammenhalts gesetzt – wenige Tage vor dem Nationalfeiertag am 26. Oktober.