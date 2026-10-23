Regen, Wolken, Schnee: So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark

Der Samstag zeigt sich in der Steiermark von seiner trüben Seite. Neben dichten Wolken und etwas Regen ist in höheren Lagen auch Schnee möglich. Die Temperaturen bleiben mit maximal 11 Grad kühl.

Wer am Samstag, dem 24. Oktober, in der Steiermark unterwegs ist, sollte sich auf ungemütliches Herbstwetter einstellen.

Wer am Samstag, dem 24. Oktober, in der Steiermark unterwegs ist, sollte sich auf ungemütliches Herbstwetter einstellen.

Wer am Samstag, dem 24. Oktober, in der Steiermark unterwegs ist, sollte sich auf ungemütliches Herbstwetter einstellen. Über weite Strecken des Tages bleibt der Himmel dicht bewölkt. Besonders am Morgen und Vormittag kann es regional noch etwas regnen.

Schnee ab rund 1.100 Metern

In höheren Lagen wird es winterlich: Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1.100 Meter. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach und die Wolken lockern von Norden her langsam auf. Allzu viel Sonnenschein ist allerdings nicht zu erwarten. Auch die Temperaturen bleiben gedämpft: Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.