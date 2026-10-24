Österreichs beste Nachwuchsmaurer gekürt: So schlugen sich die Steirer

Drei Tage lang wurde mitten in Graz gemauert, verputzt und um jeden Millimeter gekämpft. Jetzt steht Österreichs bester Nachwuchs-Hochbauer fest. Auch zwei junge Steirer waren vorne mit dabei.

Wo sonst Menschen über den Grazer Hauptplatz spazieren, wurde in den vergangenen Tagen fleißig gearbeitet. 23 junge Fachkräfte aus ganz Österreich stellten dort ihr handwerkliches Können unter Beweis. Ihr Ziel: den Titel als bester Nachwuchs-Hochbauer des Landes zu holen. Am Ende entschieden kleinste Unterschiede über die Platzierungen. Für die beiden steirischen Teilnehmer reichte es zwar nicht aufs Podest, sie konnten sich aber unter den besten acht platzieren.

18 Stunden Arbeit und jeder Millimeter zählt

Von 20. bis 22. Oktober verwandelte sich der Grazer Hauptplatz in eine große Wettbewerbsfläche, 5 Minuten hat berichtet: Österreichs beste Nachwuchs-Maurer zeigen am Grazer Hauptplatz ihr Können. In einem eigens aufgebauten Zelt mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb von insgesamt 18 Arbeitsstunden ein Sichtmauerwerk mit Fenster und Außenverputz errichten. Dabei kam es nicht nur auf Geschwindigkeit an. Eine 13-köpfige Fachjury bewertete vor allem die Genauigkeit und das Erscheinungsbild der Werkstücke. Wie knapp die Entscheidung ausfiel, zeigte sich bereits nach dem zweiten Wettbewerbstag: Die besten zwölf Teilnehmer lagen so eng beieinander, dass letztlich wenige Millimeter über die Platzierungen entschieden.

18-Jähriger holt sich den Sieg in Graz

Am Ende setzte sich Lukas Nopp aus Oberösterreich durch. Der erst 18-Jährige arbeitet bei der Priesner Bau GmbH und durfte sich neben dem Siegerpokal auch über 2.000 Euro Preisgeld freuen. Mit diesem Erfolg hatte er selbst offenbar nicht gerechnet. „Ich hab absolut nicht damit gerechnet“, erklärte der frischgebackene Sieger. Zwar habe er ausreichend trainieren können, die Leistung dann auch im Wettbewerb abzurufen, sei aber noch einmal eine ganz andere Herausforderung gewesen. Auf Platz zwei landete Florian Haselsteiner aus Niederösterreich, gefolgt von Thomas Kanzian aus Kärnten. Sie erhielten 1.500 beziehungsweise 1.000 Euro Preisgeld.

Zwei Steirer unter den besten acht

Auch aus steirischer Sicht gab es Grund zur Freude. Christoph Leitner aus Fladnitz an der Teichalm erreichte den fünften Platz und war damit der beste Teilnehmer aus der Steiermark. Er arbeitet beim Bauunternehmen Pierer Baumaschinen-Schalungen GmbH. Ebenfalls unter den besten acht landete Fabian Mayer aus Gröbming. Der junge Hochbauer von der Letmaier Bau GesmbH sicherte sich den achten Platz. Bau-Landesinnungsmeister Michael Stvarnik betonte bei der Siegerehrung, wie viel Leidenschaft hinter den Leistungen stecke. „Um diese Leistungen zu erbringen, braucht man eine echte Liebe zum Beruf“, erklärte er.

Für den Sieger geht es bereits im November weiter

Für Lukas Nopp könnte der Erfolg in Graz erst der Anfang sein. Schon am 23. November 2026 tritt er bei den AustrianSkills in Salzburg an. Dort hat er die Möglichkeit, sich für internationale Berufswettbewerbe wie die EuroSkills oder WorldSkills zu qualifizieren. Der Bundeswettbewerb der Hochbauer findet alle zwei Jahre statt. Teilnehmen dürfen junge Fachkräfte bis 22 Jahre, die ihre Lehrabschlussprüfung im Wettbewerbsjahr oder im Jahr davor erfolgreich abgelegt haben. Organisiert wurde der diesjährige Bewerb von der Wirtschaftskammer Steiermark und der BAUAkademie Steiermark/Burgenland. Die Siegerehrung fand am Donnerstagabend in der Aula der Alten Universität in Graz statt.