Von fahrendem Lkw gestürzt: 48-Jähriger in Gratkorn schwer verletzt

Bei der Zustellung von Müllcontainern kam es in Gratkorn zu einem schweren Unfall. Ein 48-jähriger Arbeiter stürzte während der Fahrt von einem Lkw auf die Straße. Er liegt mit schweren Kopfverletzungen auf der Intensivstation.

Eigentlich waren zwei Arbeiter am Freitagnachmittag in Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung unterwegs, um neue Müllcontainer auszuliefern. Doch während der Fahrt kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Ein 48-Jähriger verlor auf der geöffneten Ladebordwand eines Lkw den Halt und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu.

Arbeiter stand während der Fahrt auf Ladebordwand

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr. Laut Polizei waren die beiden Männer im Auftrag einer Firma mit der Zustellung von Müllcontainern beschäftigt. Während sein 26-jähriger Kollege den Lastwagen lenkte, befand sich der 48-Jährige auf der geöffneten Ladebordwand des Fahrzeugs. Weshalb er während der Fahrt plötzlich den Halt verlor, ist derzeit noch unklar. Der Mann stürzte auf die Straße und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

48-Jähriger liegt auf Intensivstation

Nach dem Unfall wurde der Verletzte zunächst von einem Notarzt versorgt. Anschließend brachte ihn das Rote Kreuz ins LKH Graz. Dort wird der 48-Jährige laut Polizei intensivmedizinisch betreut. Die Polizei führte beim 26-jährigen Lkw-Lenker einen Alkoholtest durch. Dieser verlief negativ. Auch das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert.