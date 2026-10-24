„In unseren Herzen fährst du weiter“: Trauer um steirischen Familienvater (50)

Ein vertrautes Lächeln, viele gemeinsame Erinnerungen und ein Abschied, der schwerfällt: In Stiwoll im Bezirk Graz-Umgebung herrscht große Trauer um Harald „Harry“ Krienzer. Der 50-Jährige ist am 16. Oktober im Kreise seiner Liebsten verstorben. Zurück bleiben seine Familie, zahlreiche Freunde und Menschen, die ihn über viele Jahre beruflich oder im Vereinsleben begleitet haben. Wie sehr Harry geschätzt wurde, zeigen die vielen persönlichen Worte, mit denen Wegbegleiter nun an ihn erinnern.

„In unseren Herzen fährst du weiter“

Besonders bewegend ist der Abschied des Sportvereins Stiwoll. Auf einem Gedenkbild ist Harry mit einem Lächeln zu sehen. Daneben steht die Startnummer 46, die auch in weiteren Erinnerungen an ihn auftaucht. Der Verein verabschiedet sich mit Worten, die seine Leidenschaft für das Motorradfahren aufgreifen: „Du hast die Straße deines Lebens befahren, mit Freude im Herzen und immer für andere da. Deine letzte Fahrt hat begonnen, in unseren Herzen fährst du weiter.“ Darunter steht in großen Buchstaben: „#GRAZIE HARRY“. Auch die von seiner Familie gestaltete Parte erinnert mit einem Motorradfoto an diese Leidenschaft. Ein Bild zeigt Harry auf seiner Maschine, ein weiteres eine eindrucksvolle Berglandschaft.

Beruflich und im Vereinsleben fest verwurzelt

Harald Krienzer wurde am 19. Juli 1976 geboren und war in der Region nicht nur privat, sondern auch beruflich bekannt. Er war als gerichtlich zertifizierter Sachverständiger im Bauwesen tätig. Zu seinen Fachgebieten gehörten unter anderem Straßen-, Wege- und Asphaltiererarbeiten. Darüber hinaus war er mit der KH 46-Beratungs GmbH unternehmerisch tätig und arbeitete für das Unternehmen Pfleger Bau. Auch im Vereinsleben hinterlässt er Spuren. Mit dem USV Raika Stiwoll war er eng verbunden. Der Sportverein widmete ihm einen persönlichen Nachruf.

„Danke für all die schönen Momente“

Wie viele Menschen Harry in Erinnerung behalten werden, zeigen die zahlreichen Einträge im Online-Kondolenzbuch der Bestattung Wolf. „Danke, dass wir Dich kennenlernen durften. Der Familie ganz viel Kraft.“ Besonders persönlich sind die Worte eines Freundes: „Danke für all die schönen Momente die wir alle zusammen immer mit Dir erleben durften!“ Andere erinnern an gemeinsame Erlebnisse auf der Rennstrecke. So findet sich im Kondolenzbuch auch der Satz: „…unter 2 Minuten am Pannoniaring, du Legende!“ Es sind Erinnerungen an einen Menschen, der offenbar nicht nur beruflich, sondern auch durch gemeinsame Interessen und Freundschaften viele Verbindungen geschaffen hat.

Familie verabschiedete sich von ihrem „Harry“

Am Mittwoch nahmen Familie, Angehörige und Freunde bei der Rosenkranzkapelle in Stiwoll Abschied von Harald Krienzer. Bereits am Vortag fand ein gemeinsames Gebet in der Pfarrkirche statt. In der Parte bezeichnet die Familie ihn als geliebten Papa, Lebensgefährten, Sohn, Bruder, Onkel und Freund. Für die Verabschiedung hatte sie einen besonderen Wunsch: Die Trauergäste sollten gelbe oder bunte Kleidung tragen.