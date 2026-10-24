Kehrtwende beim Palais Attems in Graz: Verkauf plötzlich vom Tisch

Das ging schnell: Noch vor wenigen Tagen stand das Palais Attems in der Grazer Sackstraße im Mittelpunkt einer heftigen Debatte. Das Land Steiermark wollte im Zuge seiner Budgetkonsolidierung Immobilien verkaufen, darunter offenbar auch das historische Barockpalais. Kulturinstitutionen und Oppositionsparteien liefen dagegen Sturm. Sogar innerhalb der Landesregierung regte sich Widerstand. Nun kommt ausgerechnet aus dem Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) eine überraschende Klarstellung: Ein Verkauf des Palais Attems steht derzeit nicht zur Debatte.

Rückblick: Verkaufspläne sorgten für Aufregung

Wie 5 Minuten bereits berichtete, war das Palais Attems im Budgetentwurf für 2027 als mögliches Verkaufsobjekt aufgetaucht, hier nachzulesen: Palais Attems in Graz vor Verkauf: Jetzt wächst der Widerstand. Insgesamt rechnete das Land mit rund 25 Millionen Euro aus der Veräußerung nicht benötigter Immobilien. Neben dem Grazer Palais war auch Schloss Halbenrain im Gespräch. Die Überlegungen lösten deutliche Kritik aus. Besonders die Styriarte, die im Palais ihre Büros hat und dort Veranstaltungen organisiert, wehrte sich gegen einen möglichen Verkauf. Intendant Mathis Huber und Veranstaltungsdramaturgin Katharina Schellnegger bezeichneten die Pläne in einem offenen Brief als „Schande“. Auch ÖVP-Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl stellte sich gegen die Überlegungen. „Ich halte das für einen Fehler“, sagte er gegenüber der Kleinen Zeitung. Die Grünen forderten ebenfalls, das Palais in öffentlicher Hand zu behalten. Die SPÖ kündigte eine schriftliche Anfrage an, um Klarheit über die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Landesregierung zu bekommen.

Kunasek stellt klar: „Verkauf steht nicht zur Debatte“

Nun gibt es eine neue Entwicklung. Wie die Kleine Zeitung berichtete, erklärte das Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek, dass es keine konkreten Verkaufspläne gebe. „An das Büro des Landeshauptmannes wurden keinerlei Pläne für eine mögliche Veräußerung der Liegenschaft herangetragen“, heißt es in der Stellungnahme. Auch ein entsprechendes Konzept liege nicht vor. Ebenso wenig habe Kunasek als zuständiger Liegenschaftsreferent einen Auftrag erteilt, einen Verkauf vorzubereiten. Die Botschaft aus seinem Büro ist eindeutig: „Ein Verkauf des Palais Attems steht daher nicht zur Debatte.“ Damit ist die Veräußerung des historischen Gebäudes vorerst vom Tisch. Wie die Verkaufsüberlegungen dennoch Eingang in den Budgetentwurf gefunden haben, bleibt allerdings offen.

©Mario Gimpel Das Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek erklärt, dass es keine konkreten Verkaufspläne gebe.

Styriarte hat bereits neue Pläne für das Palais

Für die Styriarte ist die Diskussion damit noch nicht beendet. Das Festival möchte die Gelegenheit nutzen, um die Zukunft des Palais Attems neu zu gestalten. So arbeitet die Styriarte an derzeit einem Nutzungskonzept, das im Dezember öffentlich vorgestellt werden soll. Ziel ist es, das historische Gebäude stärker für Besucher zu öffnen. Schon jetzt finden in den prachtvollen Räumlichkeiten regelmäßig Veranstaltungen statt. Bis Ende 2026 rechnet die Styriarte mit mindestens 5.500 Besucherinnen und Besuchern. Für 2027 werden sogar 8.000 Gäste angepeilt. Intendant Mathis Huber sieht darin großes Potenzial. „Das Haus könnte der Öffentlichkeit viel mehr zurückgeben, als es das jetzt tut“, erklärt er.

Wie geht es mit dem Grazer Barockjuwel weiter?

Das Palais Attems gehört seit 1962 dem Land Steiermark und zählt zu den bedeutendsten historischen Gebäuden der Grazer Innenstadt. Neben der Styriarte sind dort unter anderem der steirische herbst und die Literaturzeitschrift manuskripte untergebracht. Mit der Klarstellung aus dem Büro des Landeshauptmanns scheint die unmittelbare Verkaufsdebatte vorerst beendet. Offen bleibt allerdings, wie das Land die langfristige Erhaltung und Nutzung des Gebäudes gestalten möchte. Die Styriarte will jedenfalls nicht bis zur nächsten Verkaufsdiskussion warten. Ihr angekündigtes Konzept könnte bereits im Dezember zeigen, wie das Palais künftig stärker für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.