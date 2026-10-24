Moschee in Bruck geplant: Jetzt wächst der politische Widerstand

In Bruck an der Mur könnte eine neue Moschee entstehen. Ein Verein sammelt bereits Spenden für das geplante Gebäude. Doch der Grundstückskauf ist noch nicht abgeschlossen. Während viele Fragen offen sind, kündigt die örtliche FPÖ

Ein geplantes Bauprojekt sorgt derzeit in Bruck an der Mur für politische Diskussionen. Die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Österreich möchte in der obersteirischen Stadt ein neues Zentrum errichten, das sowohl für religiöse als auch für kulturelle Aktivitäten genutzt werden soll. Ein entsprechender Spendenaufruf ist bereits veröffentlicht worden. Allerdings befindet sich das Vorhaben offenbar noch in einer frühen Phase. Weder der Kauf des vorgesehenen Grundstücks noch ein konkreter Zeitplan sind bislang bestätigt.

Verein sammelt Spenden für neues Zentrum

Als möglicher Standort ist ein Grundstück in der Schleppbahngasse im Gespräch. Das Areal befindet sich in der Nähe der LKH-Kreuzung und gehört laut einem Medienberichten derzeit noch einer Unternehmerfamilie. Die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Österreich wirbt auf Facebook um finanzielle Unterstützung für das Vorhaben. Geplant ist demnach ein Gebäude, das Platz für Gebete, Unterricht für Kinder und Jugendliche sowie kulturelle Veranstaltungen bieten soll.

Stadt erfuhr offenbar erst später von Moschee-Plänen

Der Verein soll sich bereits im Frühsommer an die Stadt Bruck an der Mur gewandt haben. Damals sei von einem Kulturzentrum die Rede gewesen. Konkrete Angaben zur Finanzierung oder zum geplanten Baubeginn habe es nicht gegeben. Von den weitergehenden Plänen für eine Moschee soll die Stadtverwaltung erst durch einen Beitrag in sozialen Medien erfahren haben. Auch der Erwerb des Grundstücks ist noch nicht abgeschlossen. Damit steht derzeit nicht fest, ob das Projekt am vorgesehenen Standort verwirklicht werden kann.

©FPÖ Steiermark Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Philipp Könighofer äußert seine Bedenken.

FPÖ kündigt Widerstand gegen Bauvorhaben an

Inzwischen beschäftigt das Vorhaben auch die örtliche Politik. Bei einem Bürgerstammtisch am Donnerstag wurde über die geplante Moschee diskutiert. Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Philipp Könighofer berichtete gegenüber der Kronen Zeitung von zahlreichen offenen Fragen und Bedenken unter den Teilnehmern. „Verunsicherung und Irritation in der Bevölkerung sind groß“, erklärte er. Könighofer kündigte an, dass sich die FPÖ gegen die Errichtung einer großen Moschee einsetzen werde. Dabei wolle man sämtliche rechtlichen und politischen Möglichkeiten ausschöpfen. Auch Brucks FPÖ-Vizebürgermeister Raphael Pensl äußerte Kritik. Er befürchtet Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Stadt. „Ein Gebäude dieser Dimension würde das historisch gewachsene Stadt- und Landschaftsbild verändern!“, sagte Pensl.