Start der steirischen Skisaison: Zwei Skigebiete bleiben heuer geschlossen

Die steirischen Skigebiete bereiten sich auf den Winter vor. Vielerorts fehlt nur noch ausreichend Schnee. Doch nicht überall werden sich die Lifte heuer drehen. Zwei Skigebiete bleiben geschlossen.

Während in Sölden an diesem Wochenende bereits die ersten Weltcup-Rennen stattfinden, müssen sich Skifahrer in der Steiermark noch gedulden. In den heimischen Bergen laufen die letzten Vorbereitungen für die Wintersaison. Die Liftanlagen werden überprüft, technische Arbeiten abgeschlossen und Beschneiungsanlagen für ihren Einsatz vorbereitet. Was jetzt noch fehlt, sind die passenden Temperaturen und ausreichend Schnee. Für zwei steirische Skigebiete steht allerdings schon fest: Dort wird es in diesem Winter keinen regulären Skibetrieb geben.

Zwei steirische Skigebiete bleiben geschlossen

Besonders bitter ist die Entwicklung für Wintersportler, die bisher gerne am Gaberl unterwegs waren. Dort wird der Skibetrieb eingestellt. Ausschlaggebend sind wie 5 Minuten bereits im Vorfeld berichtet hat, die hohen Kosten, die einen wirtschaftlichen Betrieb nicht mehr ermöglichen, hier nachzulesen: Aus nach rund 50 Jahren: Steirisches Skigebiet stellt Betrieb ein. Auch auf der Aflenzer Bürgeralm werden die Lifte in dieser Saison nicht in Betrieb gehen. Hier liegt das Problem allerdings nicht an fehlendem Interesse der Betreiber. Vielmehr ist der Zubringerlift defekt. Um das Skigebiet dennoch erreichbar zu machen, müsste die Zufahrtsstraße asphaltiert werden. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel kann die Gemeinde Aflenz derzeit nicht aufbringen. Damit fallen für Wintersportler in der Steiermark zwei bisherige Angebote weg.

Auf der Reiteralm könnte es schnell gehen

In den übrigen Skigebieten sieht die Situation anders aus. Dort wartet man vor allem auf einen Wetterumschwung. Sobald die Bedingungen stimmen, könnte der Wechsel vom Sommer- zum Winterbetrieb innerhalb weniger Tage erfolgen. Wie rasch das funktionieren kann, zeigt ein Beispiel von der Reiteralm. Vor zwei Jahren wurde dort der Sommerbetrieb am 3. November beendet. Bereits am 9. November konnten die ersten Wintersportler wieder auf die Pisten. Ob ein ähnlich früher Saisonstart auch heuer möglich ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Der bisherige Schneefall reicht dafür nicht aus. Zudem werden für die kommenden Tage wieder etwas mildere Temperaturen erwartet.

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Schneekanonen sind bereits vorbereitet

Die steirischen Seilbahnbetriebe wollen jedenfalls startklar sein, sobald der Winter in den Bergen Einzug hält. „Bis zum Nationalfeiertag möchten wir alle großen Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen haben, die größeren Baustellen fertig haben. Die Schneeanlage ist durchgetestet“, erklärt Daniel Berchthaller, Sprecher der steirischen Seilbahner, gegenüber dem ORF. Damit hängt der tatsächliche Saisonbeginn vielerorts vor allem von der weiteren Wetterentwicklung ab. Ein fixer Starttermin für die steirischen Skigebiete lässt sich aus den aktuellen Bedingungen noch nicht ableiten.

So können Skifahrer bei den Tickets sparen

Wer bereits seinen nächsten Skiurlaub plant, kann sich in manchen Regionen durch frühzeitiges Buchen Geld sparen. In der Region Schladming-Dachstein werden Skipässe bei rechtzeitiger Onlinebuchung um bis zu 15 Prozent günstiger angeboten. Der tatsächliche Preis hängt dabei vom jeweiligen Buchungszeitpunkt und Angebot ab. Auch für Familien gibt es eine interessante Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren. Ab Mitte März können Kinder unter 15 Jahren in der Region kostenlos Ski fahren, wenn eine erwachsene Begleitperson einen Vier-Tages-Skipass kauft. Wer zeitlich flexibel ist, kann sich daher sowohl durch die Wahl des Reisezeitraums als auch durch eine frühzeitige Buchung Vorteile sichern. Wann startet die Skisaison in der Steiermark? Eine pauschale Antwort gibt es derzeit nicht. Während die Vorbereitungen in vielen Skigebieten weitgehend abgeschlossen werden, entscheiden in den kommenden Wochen vor allem die Temperaturen und die Schneelage darüber, wann die ersten Lifte öffnen.