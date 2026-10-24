„Wie eine Schottergrube“: Grüner See in der Steiermark fast ausgetrocknet

Normalerweise lockt der Grüne See mit seinem türkisgrünen Wasser Besucher aus aller Welt an. Doch derzeit bietet sich in Tragöß ein völlig anderes Bild. Auch zwei bekannte steirische Klammen sind von der Trockenheit betroffen.

Wer den Grünen See in Tragöß-St. Katharein derzeit besucht, wird von seinem berühmten Farbenspiel kaum etwas entdecken. Statt türkisgrünem Wasser prägen Steine und Schotter das Bild. Der See, der zu den bekanntesten Ausflugszielen der Steiermark zählt, ist nahezu vollständig ausgetrocknet. Zwar ist der Wasserstand des Grünen Sees natürlichen jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, doch die anhaltende Trockenheit bereitet der Gemeinde zunehmend Sorgen. Und nicht nur dort macht sich der Wassermangel bemerkbar.

Bürgermeister: „Der See gleicht einer Schottergrube“

Wie außergewöhnlich die Situation derzeit ist, beschreibt Bürgermeister Hubert Zinner gegenüber der Kronen Zeitung mit deutlichen Worten: „Der See gleicht einer Schottergrube, das glaubt man nicht.“ Die fehlenden Niederschläge haben in der Region mittlerweile auch Auswirkungen abseits des Tourismus. Laut Zinner mussten heuer sogar Elektrizitätswerke an der Laming wegen Wassermangels abgeschaltet werden. Eine solche Situation habe es bisher nicht gegeben. Für die kommenden Monate hofft der Bürgermeister deshalb auf ausreichend Regen und vor allem auf einen schneereichen Winter. Denn der Grüne See wird wesentlich durch Schmelzwasser aus den umliegenden Bergen gespeist. Wie stark er sich im kommenden Frühjahr wieder füllt, hängt unter anderem von den Niederschlägen im Winter ab.

Auch Bärenschützklamm und Kesselfallklamm betroffen

Nicht nur in Tragöß zeigt sich die Trockenheit. Auch in der Bärenschützklamm bei Mixnitz, einem der bekanntesten Wanderziele der Obersteiermark, fehlt vielerorts das Wasser. Gerhard Jantscher vom Alpenverein Mixnitz berichtet, dass die Klamm bereits seit dem Frühjahr ungewöhnlich trocken sei. „Das ist das erste Jahr, in dem es so heftig ist!“, erklärt er. Selbst Besucher hätten sich bereits über das fehlende Wasser gewundert. Ein ähnliches Bild bietet sich in der Kesselfallklamm bei Semriach. Dort fließt ebenfalls seit Monaten kaum Wasser. Günther Steger vom Alpenverein Semriach bedauert das besonders für Familien mit Kindern, die an geeigneten Stellen normalerweise das Wasser erleben können.

Wassermangel erreicht auch die Berghütten

Die Auswirkungen reichen mittlerweile über die bekannten Ausflugsziele hinaus. In der Umgebung der Bärenschützklamm müssen laut Jantscher bereits Hütten von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden. An einer Hütte weist sogar ein Schild darauf hin, dass wegen der Trockenheit kein Wasser zum Händewaschen zur Verfügung steht. Für den Alpenverein ist das ein ernstes Problem. Gerade in höher gelegenen Regionen ist die Wasserversorgung häufig von lokalen Quellen abhängig. Wenn diese zu wenig Wasser liefern, wird auch der Betrieb von Berghütten schwieriger. „Wasser ist ein wertvolles Gut. Es braucht ein Umdenken!“, appelliert Jantscher.