„Wir nehmen Abschied“: Steirischer Kultclub schließt nach 15 Jahren

Nach 15 Jahren gehen in einem bekannten Partyclub der Südoststeiermark die Lichter aus. Das YOYO bei Feldbach hat seine Schließung angekündigt. Zuvor soll allerdings noch einmal ordentlich gefeiert werden.

Für viele Nachtschwärmer in der Südoststeiermark dürfte diese Nachricht überraschend kommen: Der Partyclub YOYO in Mühldorf bei Feldbach schließt. Nach 15 Jahren voller Partynächte, Musik und Veranstaltungen verabschiedet sich das Lokal von seinen Gästen. Das gab das Team nun mit einer emotionalen Nachricht bekannt. Ganz vorbei ist es allerdings noch nicht. Bevor endgültig Schluss ist, stehen noch einige Partynächte auf dem Programm.

„Es fällt uns wirklich nicht leicht“

Mit einer schwarz gehaltenen Ankündigung richtet sich das YOYO-Team an seine Gäste. Darauf stehen die Jahreszahlen 2011 bis 2026. Dazu die Worte: „Wir müssen euch etwas mitteilen. Es fällt uns wirklich nicht leicht …“ Wenig später folgt die eigentliche Nachricht: „Nach unzähligen langen Nächten, lauter Musik und legendären Momenten nehmen wir Abschied.“ Damit steht fest: Das YOYO, das auch als „Tanz & Partystadl YOYO“ bekannt ist, wird seinen Betrieb einstellen.

Erst im März mit neuem Konzept gestartet

Besonders überraschend ist die Ankündigung auch deshalb, weil sich der Partyclub erst vor wenigen Monaten neu aufgestellt hatte. Seit dem 6. März 2026 setzte das Lokal auf ein überarbeitetes Konzept. Moderne Clubmusik, eine Tanzfläche und gemütliche Lounge-Bereiche sollten unterschiedliche Besuchergruppen ansprechen. Auch musikalisch war das Programm breit aufgestellt. Neben aktuellen Clubhits standen Klassiker aus den 80er- und 90er-Jahren sowie Schlagerpartys auf dem Programm. Das YOYO war damit weiterhin ein Treffpunkt für Menschen, die in der Region am Wochenende ausgehen wollten.

Ein letztes Halloween im YOYO

Bevor der Club endgültig seine Türen schließt, möchte das Team noch einmal gemeinsam mit seinen Gästen feiern. Am Samstag, dem 31. Oktober, steht die traditionelle Halloweenparty auf dem Programm. In der Ankündigung heißt es dazu: „Ein letztes Halloween im YOYO.“ Bis zur Schließung bleibt der Club nach Angaben der Betreiber außerdem weiterhin freitags und samstags geöffnet. „Closing Weekend“ ist dann am 6. und 7. November unter dem Motto „Ein letztes Mal. Für immer unvergessen.“