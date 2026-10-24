Nur noch sieben Wochen? Steirische ÖVP will Sommerferien verkürzen

Neun Wochen Sommerferien könnten künftig der Vergangenheit angehören. Zum Start der Herbstferien sorgt ein Vorschlag aus der Steiermark für Diskussionen. VP-Chefin Manuela Khom will die Ferien verkürzen und früher beginnen lassen.

Neun Wochen ausschlafen, verreisen und die Schule hinter sich lassen. Für viele Kinder und Jugendliche gehören die langen Sommerferien zu den schönsten Wochen des Jahres. Doch geht es nach der steirischen ÖVP-Chefin und Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom, könnte sich daran künftig einiges ändern. Sie fordert eine grundlegende Änderung des Ferienkalenders: Die Sommerferien sollen nicht nur früher beginnen, sondern auch um zwei Wochen kürzer werden. Einen entsprechenden Vorschlag hat sie bereits an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) übermittelt.

Zwei Wochen weniger Sommerferien

Konkret möchte Khom die derzeit neunwöchigen Sommerferien auf sieben Wochen reduzieren. Gleichzeitig soll der Ferienbeginn um eine Woche nach vorne rücken. Als einen wesentlichen Grund nennt die ÖVP-Politikerin die zunehmende Hitze. Gerade gegen Ende des Schuljahres können hohe Temperaturen den Unterricht in Klassenzimmern erschweren. Ein früherer Ferienstart könnte Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte während besonders heißer Wochen entlasten. Doch Khom geht es nicht nur um die Temperaturen. Sie sieht auch bei der Kinderbetreuung Handlungsbedarf.

Entlastung für berufstätige Eltern

Für viele Familien bedeutet die lange Sommerpause eine organisatorische Herausforderung. Während Kinder neun Wochen schulfrei haben, müssen berufstätige Eltern die Betreuung häufig mit Urlaub, Ferienangeboten oder Unterstützung durch Angehörige organisieren. Eine Verkürzung könnte diese Situation nach Ansicht der steirischen ÖVP-Chefin erleichtern. „Neun Wochen Sommerferien stellen Eltern bei der Kinderbetreuung vor große Herausforderungen“, erklärt Khom gegenüber der Kleinen Zeitung. Zwei Wochen weniger Ferien könnten ihrer Ansicht nach dazu beitragen, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren.

Mehr Unterricht vor den Herbstferien

Ein weiterer Punkt betrifft den Schulalltag im Herbst. Khom kritisiert, dass der Unterricht nach den Sommerferien erst langsam in Gang komme und bereits Ende Oktober durch die Herbstferien unterbrochen werde. Durch die geplante Änderung könnte aus ihrer Sicht mehr zusammenhängende Unterrichtszeit entstehen. Die Herbstferien selbst möchte Khom allerdings nicht abschaffen. Sie hält die schulfreie Woche weiterhin für sinnvoll, weil Kinder und Jugendliche vor der intensiven Schularbeitenzeit eine Pause benötigen. Auch für den steirischen Tourismus seien die Herbstferien von Bedeutung.

Bildungsminister soll Vorschlag prüfen

Die steirische Vize-Landeshauptfrau hat sich mit ihrer Forderung bereits schriftlich an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) gewandt. Er soll prüfen, ob eine entsprechende Änderung des Ferienkalenders möglich wäre. Neu ist die Diskussion über einen früheren Ferienbeginn nicht. Bereits im Sommer wurde darüber gesprochen, die schulfreie Zeit stärker an die heißen Monate anzupassen. Eine Einigung zwischen den Bundesländern kam damals allerdings nicht zustande. Auch vonseiten der Lehrergewerkschaft gab es Widerstand. Khom möchte nun einen neuen Anlauf starten. Wichtig ist ihr dabei eine bundesweit einheitliche Regelung. Eine mögliche Umsetzung müsse außerdem gemeinsam mit dem Schulpersonal erarbeitet werden.